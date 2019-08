Taylor Swift nos muestra la vida de pareja más cotidiana en 'Lover'

Ya podemos disfrutar de 'Lover', el esperado nuevo disco de Taylor Swift que nos ha ido presentando desde el pasado mes de abril con 'Me!', con la colaboración de Brendon Urie, vocalista de Panic! At The Disco.

Pero sin duda lo más sorprendente llegó en junio con 'You need to calm down', con un divertido videoclip lanzado en directo en Youtube donde pueden verse cameos de infinidad de famosos. Pero sin duda el gran bombazo fue la aparición de Katy Perry vestida de hamburguesa mientras Taylor iba de patatas fritas, dejando clara su reconciliación.

Después vino 'The Archer' y coincidiendo con el lanzamiento completo de 'Lover', la artista ha estrenado el videoclip del tema que le da título al disco. Dirigido por la propia artista y Drew Kirsch, director que también dirigió 'You need to calm down'; nos llevan directamente al día de Navidad donde vemos a una niña de espaldas abriendo un regalo que resulta ser una bola típica de Navidad con una casita dentro.

Y metiéndonos dentro de esta casa es cuando empieza el videoclip, en el que vemos las diferentes habitaciones, todas predominadas por un color en concreto. Taylor Swift y su chico, interpretado por el bailarín Christian Owens, viven diferentes escenas de lo más cotidianas en la vida de una pareja: bailan, ríen, comen un plato de espaguetis...

E incluso a Taylor de la da un ataque de celos al ver a su novio hablar con otra en una fiesta y montando el drama posterior en el dormitorio. Que ya sabemos lo que le gusta a la artista una discusión de pareja, al menos en sus videoclips.

Al final del videoclip vuelve a aparecer la bola navideña y abriéndose en plano puede verse como la niña se abraza a la pareja, que da a entender que podrían ser los padres.