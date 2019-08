Taylor Swit lanza 'Lover' y anuncia su videoclip en directo en Youtube

Taylor Swift nos presenta el cuarto avance de 'Lover', su próximo disco, justo con la canción que le da nombre a este nuevo trabajo.

Precedida por 'ME!', 'You need to calm down' y 'The archer', 'Lover' es una balada más intimista que de momento ha presentado con un lyric video en el que podemos leer la letra de la canción sobre una tela en la que además se proyectan varias imágenes de la artista algo difusas.

Sin embargo tiene un lanzamiento mucho más importante para el videoclip oficial del tema. Taylor ha anunciado a través de un vídeo tanto en sus redes sociales como en Youtube, que ha escogido el modo directo de esta última plataforma para lanzar el vídeo de 'Lover' el próximo 22 de agosto, justo un día antes de publicar el disco al completo.