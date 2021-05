Tendremos noveno disco de Rihanna: la fecha de su primer adelanto

Aunque la esperanza es lo último que se pierde, muchos fans de Rihanna dudaban si volverían a verla lanzando música nueva.

La de Barbados lanzó ANTI, su último trabajo, en 2016 y desde entonces ha hecho oídos sordos al ya famoso "Where is the album?" (¿Dónde está el álbum?) e incluso ha llegado a bromear sobre ello compartiendo algunos memes en los que se le ve evitar el tema.

Pero parece que el esperado noveno disco de Rihanna ya es una realidad y podremos escuchar sus nuevas canciones en los próximos meses. Según recoge en exclusiva el diario The Sun, la artista está trabajando en cómo será su próximo videoclip, para el que ha contado con el director británico Raja Virdi.

El rodaje se realizará en julio en Los Ángeles, ciudad a la que viajará el director. "Rihanna lo conoció durante un proyecto que hizo con estudiantes de moda de la Universidad de Westminster en enero del año pasado y quería que él fuera el cerebro detrás del video", ha revelado una fuente al mencionado diario.

Por tanto, si el videoclip se graba en julio, es probable que a finales del verano podamos disfrutar de un primer adelanto de este trabajo.

Lo que se sabe del nuevo disco de Rihanna

En una entrevista para Vogue en 2020, la cantante ya desveló que estaba trabajando "intensamente" en un nuevo disco, pero que no quería relacionarlo "ni con estilos, ni con formatos".

Aún así, desveló que su interés por hacer un disco de reggae —tal como ya anunció después del lanzamiento de ANTI— seguía adelante, aunque "no se cerraba a nada".

Esto nos hace pensar que el nuevo álbum de Rihanna incluya géneros de lo más distintos, algo que no es ninguna novedad. A lo largo de su trayectoria hemos visto a la artista desenvolverse a la perfección en canciones más pop como Umbrella, con la que se dio a conocer; y pasar a ritmos mucho más caribeños como Man Down.

Su coqueteo con la electrónica también le ha dado grandes éxitos, como We Found Love o This Is What You Came For, ambas de la mano de Calvin Harris; o Who's That Chick? con David Guetta.

De hecho, los conciertos de su gira ANTI ya estaban divididos en varios actos en donde condesaba sus temas por estilos: pop, urban, electrónicos o R&B.