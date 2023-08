‘The Killers’, de Aitana, y otras canciones con el nombre de grupos o artistas en sus títulos

La canción aún no se ha podido escuchar en su versión original, pero la artista la presentó, para delirio de sus seguidores, en el festival OMG!La Liga el pasado mes de junio. Y aunque el título podría sugerir que se trata de un tema cañero con el que Aitana ha querido homenajear a la banda The Killers, resulta que se trata de una romántica balada que cuenta cómo alguien se enamora de una persona estando con otra.

Todo parece indicar que la letra es autobiográfica y que la artista ha decidido sincerarse sobre su historia de amor con el cantante Sebastián Yatra. En el verano de 2022, asistieron juntos a un concierto de The Killers; solo unos meses después, la catalana rompió con Miguel Bernadeau y empezó a salir con el colombiano.

Para Aitana, The Killers es el recuerdo de un importante momento de su pasado. Pero no es la única artista que ha decidido titular alguna de sus canciones con el nombre de una banda o un cantante, como homenaje o como parte fundamental de sus recuerdos musicales. Aquí 10 canciones con el nombre de grupos o artistas en sus títulos:

Moves like Jagger, de Maroon 5 y Christina Aguilera

Maroon 5 - Moves Like Jagger

“Bailo como Mick Jagger / Bailo como Mick Jagger”, repite el estribillo de la canción del grupo americano que cuenta con la colaboración de Aguilera. "¡Ahora siento algo de presión cuando salgo a bailar!", confesó el líder de los Rolling Stones cuando escuchó el tema, el más exitoso de Maroon 5.

She's Madonna, de Robbie Williams

Robbie Williams, Pet Shop Boys - She's Madonna

La canción es de 2006 y está incluída dentro del álbum Rudebox. Su letra cuenta la historia de cómo la pareja de Willians, la modelo y presentadora Tania Strecker, fue abandonada por Guy Ritchie cuando éste conoció a Madonna.

Girls Love Beyoncé, de Drake y James Fauntleroy

Drake - Girls Love Beyonce ft. James Fauntleroy

En esta canción el conocido rapero muestra su miedo a confiar en las mujeres y hace referencia a la cantante Beyoncé a la que todas admiran. La canción además samplea el tema Say My Name, de Destiny's Child's, el grupo en el que la intérprete de Halo comenzó su exitosa carrera.

I just shot John Lennon, de The Cranberries

The Cranberries - I Just Shot John Lennon

No fue una de las canciones más escuchadas de la banda irlandesa, pero sí una de las más especiales que compuso su vocalista, la fallecida Dolores O'Riordan. El tema es uno de los muchos que se hicieron como homenaje a John Lennon y cuenta qué pasó la noche del 8 de diciembre de 1980 cuando el músico de The Beatles fue asesinado.

James Brown is dead, de LA Style

James Brown Is Dead

Este tema compuesto por el dúo holandés LA Style es considerado uno de los clásicos de la música tecno. La letra es un homenaje al que se considera el ‘Rey del soul', por el impacto que tuvo en la historia de la música y la conmoción que supuso su muerte.

Beatles y Stones, de Dani Martín

Beatles & Stones -Dani Martín

El cantante lo ha reconocido en numerosas ocasiones: los Beatles y los Stones son sus ídolos musicales. En esta canción, una desgarradora balada que habla sobre el fin de una relación, los dos grupos aparecen como la banda sonora de esa historia de amor en su momento más pasional: “Se ha marchado mi princesa, ya no hay Beatles, no hay Stones”.

Simpatía por los Stones, de Loquillo

Loquillo Y Los Trogloditas - Simpatía Por Los Stones

“No fueron al principio santos de mi devoción / pero mi vida se fue ensuciando al ritmo de su rock and roll / desde entonces siento simpatía por los Stones”, explica el cantante en los primeros versos de esta canción que el músico catalán y su banda Los Trogloditas lanzaron en 1991.

Supersubmarina, de Dani Fernández

Supersubmarina |Dani Fernández

Del por qué de esta canción del músico manchego, la explicación la dio él mismo: “Es la banda de mi vida. Es la banda con la que he crecido, la que más me ha acompañado en mi vida privada. Les quise hacer este homenaje. Al principio tenía dudas de si sacarla o no, pero me flipa”.

Julio Iglesias, de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini - JULIO IGLESIAS

La artista catalana puso este título a una canción con la que rememora su infancia, las primera veces de casi todo y los trayectos en coche escuchando al intérprete español más internacional —con permiso de Rosalía—.

Serrat 2015, de Andrés Suarez

Andrés Suárez - Serrat 2015

Con esta canción el cantautor gallego rinde su especial homenaje a uno de sus artistas más admirados, Joan Manuel Serrat. Un concierto del catalán y un reencuentro con un antiguo amor son el argumento de esta balada.