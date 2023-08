Dua Lipa confirma nuevo disco, inspirado en la psicodelia de la música de los años 70, para 2024

Dua Lipa lo tiene todo preparado para abrir una nueva era musical. Tanto es así que incluso sabe ya cuál será el título de su nuevo álbum de estudio, que acaba de confirmar que llegará el próximo 2024.

Eso sí, de momento el nombre es un secreto que no está dispuesta a desvelar. "Si lo dijera todo tendría sentido, pero por el momento vamos a tener que esperar", ha contado en una reciente entrevista con The New York Times. Además, se sonroja al ser preguntada por una colaboración con Tame Impala, dando casi por hecho que se trata de una realidad.

Sobre el sonido del álbum sí que ha dado alguna pista. No se deshace del todo de la esencia que la ha llevado al éxito pero habrá novedades. "Es diferente", dice antes de aclarar que "sigue siendo pop, pero con un sonido diferente y una temática lírica más marcada". Así, se deduce que no se alejará de la línea que viene siguiendo hasta ahora con éxitos como New Rules o Levitating, pero retrocediendo 10 años en la historia de la música.

De los sonidos 80s a la psicodelia de los 70.Algunos apuntan a que se trata de un "viaje musical inpirado en la época de los 70".

Que se trata de una nueva etapa en su carrera es algo que ya intuimos cuando hace meses aseguraba que sería su trabajo "más maduro". Mark Ronson siguió por en esa misma línea -la del desarrollo y crecimiento- en unas recientes declaraciones.

"He escuchado algo y es increíble. Creo que por eso acabó la bola de discoteca rota en mil pedazos en el vídeo, ¿no? Fue como un golpe de efecto triunfal que cerraba esa era de su música y abría lo que sea que haga a continuación", explicaba el productor hace algunas semanas.

Con lo de romper la bola de discoteca, el productor se refiere a la secuencia final del videoclip de Dance the Night, canción que forma parte de la banda sonora de Barbie, la película del año.Se acabó la era disco, no cabe duda.

Dua Lipa debutó con el EP The Only en 2017 y poco después llegó su primer álbum, Dua Lipa, para conorase en 2020 con los sonidos disco de Future Nostalgia, que cosechó desorbitadas cifras en las plataformas de streaming a pesar de su filtración antes de tiempo. El disgusto que se llevó la cantante fue inmenso.

Dua Lipa sufrió la filtración de su disco 'Future Nostalgia' en cuarentena

Su lanzamiento estaba previsto para el 3 de abril de 2020 pero pocos días antes de su estreno, Future Nostalgia ya se podía encontrar en algunos portales de Internet. Una filtración que arruinó los planes de la cantante y precipitó su lanzamiento al 27 de marzo para que no perjudicase a los números de la artista.

En sus redes sociales se mostró terriblemente angustiada y publicó un vídeo llorando y explicando la situación a sus fans.

"No estoy segura de estar haciendo lo correcto pero creo que lo que más necesitamos en este momento es la música, y necesitamos alegría y tenemos que tratar de ver la luz. Espero que os haga sonreír y espero que os haga bailar y espero que os haga sentir orgullosos", contó.