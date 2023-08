Artistas escondidos en canciones: letras con guiños a otros músicos

"Bésame, en mitad de la tormenta / Bésame, toda la noche / Bésame, y cúrame las penas / Todas las penas".

El estribillo de Dos primaveras, de Nil Moliner, ha sido una de las canciones más escuchadas durante la primavera y tiene todas las papeletas para formar parte de la banda sonora del verano.

Esta canción de amor, alegre y optimista, esconde en su letra el nombre de dos conocidas artistas mundiales: Camila Cabello—"Ni el bam bam de Camila / Puede sonar mejor"— y Billie Elish —"Cántame un pedacito / Billie Eilish te queda genial"—.

A modo de homenaje, de ejemplo, de inspiración o de amistad, muchas son las letras de canciones que hacen mención a algún otro cantante, de forma indirecta o de forma directa, como en el caso del cantante catalán.

Aquí algunos ejemplos de canciones que esconden el nombre de otros artistas:

Chanel, Rosalía y Estopa en 'Qué pasa nen', de Alizz

El cantante, compositor, productor y DJ publicó en septiembre de 2022 su primer tema en catalán, Qué pasa nen. En la letra de esta canción, el músico saca pecho de su tierra y de los artistas que de ella salieron.

Entre ellos, tres de los más exitosos de los últimos tiempos: Chanel, Estopa y Rosalía. "Portaré a Castefa tres Grammy's a l'any / Rosalía i Estopa són del Baix Llobregat", dice su estribillo.

Pablo Milanés y Silvio Rodríguez en 'Si me quisieras', de Ana Mena

Después de un año de silencio, esta primavera la canaria volvía a sorprender a sus seguidores con este tema compuesto por ella.

La balada es una historia de desamor con referencias a varios artistas latinos, entre ellos los cantautores Silvio Rodríguez y Pablo Milanés: "Si me quisieras como aunque saliera el sol / Como Silvio al unicornio y Pablo al sol / Si me quisieras oh oh".

Camilo y Rauw Alejandro en 'TV', de Sebastián Yatra

En junio de 2022, el cantante colombiano publicó TV, una canción de amor… animal.

El tema cuenta la historia de dos perros que se enamoran a través de la gran pantalla y en ella Yatra menciona a dos de sus colegas, los que por aquel entonces vivían sus pasionales historias con Rosalia y Evaluna: Rauw y Camilo. "Dile a tu papá que te mudas ‘pa' medallo conmigo / Dile a tu mamá que esto es serio, que no somos amigos / Ni Camilo, ni Rauw están tan enamorados / Que me junten varias vidas, me las paso a tu ‘lao’ / Enamorao".

Rubén del Pozo, de Pereza, en 'Pequeño Chernobyl', de Leiva

En 2022, el músico madrileño publicó esta canción, una de las más personales de su discografía.

En ella habla de su pasado, indiscutiblemente ligado al dúo madrileño Pereza, y a su compañero en el grupo dedica parte de la letra del tema: "Durmiendo con Rubén en las pensiones más inmundas / Rebañamos los manjares de la euforia y las burbujas".

Rubén Pozo es además protagonista del videoclip de Pequeño Chernobyl.

Bad Gyal en 'Bambú', de Varry Brava

La banda murciana recuerda desde los primeros acordes de su tema Bambú a Bad Gyal con la letra de su canción:

"Suena en el garito / Una de Bad Gyal / Vale, un momentito / Vamos a perrear". "Nos parece una artistaza y somos muy fans", aseguraban los miembros de Varry Brava en una entrevista sobre la cantante española. Además, el videoclip de esta canción, con la que quieren poner a todo el mundo a bailar, cuenta con la colaboración de María Eizaguirre y la actriz Laura Galán.

John Lennon en 'Life On Mars?', de David Bowie

Lennon y Bowie se admiraban y eran grandes amigos.

Cantaron juntos la conocida canción Across the Universe, publicada en el álbum Young Americans del segundo. Años antes, el artista británico ya expresó su admiración por el miembro de Los Beatles en Life On Mars?, una contundente crítica al capitalismo: "Ahora los trabajadores han alcanzado la fama / porque Lennon está otra vez a la venta". Este sentir contra el sistema era compartido por los dos músicos que lo hicieron público en varias de sus composiciones.

[[H3:Frank Sinatra en 'It’s My Life', de Bon Jovi]]

El tema es uno de los himnos de la banda de rock. El mismo Jon Bon Jovi, líder del grupo, contó que Frank Sinatra había sido el inspirador de la canción.

"Tenía en la cabeza a Frank Sinatra y me dije a mi mismo ‘como Frankie dijo, ‘lo hice a mi manera’. Hice las películas que quería hacer y grabé los discos que quería”. Así aparece reflejado en los siguientes versos de la canción: "Mi corazón es como una carretera abierta / Como dijo Frankie, ‘lo hice a mi manera’ / Solo quiero vivir mientras estoy vivo / Es mi vida".

Britney Spears y Jay Z 'Party in the USA', de Miley Cyrus

Odiada por unos y considerada un himno por otros, este tema de Miley Cyrus fue uno de los éxitos de su segundo disco, aunque no era una de las canciones preferidas de la artista porque musicalmente no la representaba. Además, en una entrevista aseguró que nunca había oído nada de Jay Z, al que menciona en la letra.

No es el caso de Britney Spears, que también aparece y a la que Miley le dedicó la canción en varias ocasiones para pedir su libertad y anular la tutela de su padre.