Rosalía avanza más detalles sobre su nuevo disco

Rosalía ha avanzado más detalles de su nuevo disco en el podcast Radio Noia. La artista ha confirmado que ha estado trabajando en su nuevo trabajo. "Hay un proyecto (...) es el proyecto en el que he estado trabajando en los últimos tres años".

Un disco en el que empezó a trabajar al final de su tour 'Motomami'. "El tour era muy cansado", ha señalado. No obstante, ese paso por los escenarios le permitió tomar ideas más conceptuales.

Las últimas pistas de Rosalía: ¿Se viene nuevo disco?

Rosalía ha revolucionado las redes después que aparecieran en la red social Substrack una serie de partituras con los que podría dar a entender que se podría acercar al género de la ópera. Según la cuenta @RosaliaInfo_ES, la anotación de Barroco 108 ha apuntado a un arreglo de instrumentos de cuerdas con un "ritmo acelerado".

Con esta pista, Rosalía ha optado por compartir un mensaje en redes que podría dar a indicar el nombre de su disco: "LUX=LOVE". Por si esto fuera poco, en la pantalla de los Cines Callao de Madrid se aprecia un cartel en blanco y negro donde se combina el rostro de la cantante y de una partitura. No hay información oficial del disco, pero hay quien afirma que podría ser la portada de un disco o la de un sencillo.

Estos movimientos han venido acompañados de la actualización de la nueva foto de perfil de Instagram. Una foto en la que ha aparecido un destello de luz.