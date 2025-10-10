TINI irradia sensualidad con el actor Jorge López en el videoclip de 'Una noche más', su nueva canción
TINI ha estrenado Una noche más, su nueva y pegadiza canción. En el videoclip, la cantante argentina se funde pasionalmente con el actor chileno Jorge López Astorga.
TINI, una de las artistas más destacadas de la música argentina, ha estrenado este viernes 10 de octubre su nuevo sencillo: Una noche más, una canción pegadiza donde la sensualidad adquiere un papel protagonista.
"Aunque tú y yo nos comamos a escondidas / Bebé mis sábanas nunca te olvidan / Yo solo pienso en ti cuando me toco / Te quiero dar una noche más", dice el estribillo, que juega con los dobles sentidos.
En el videoclip, TINI aparece junto al actor chileno Jorge López Astorga, conocido por su papel en la serie española Élite. "Gracias, mi vida, por acompañarme en este vídeo, Jorge López, te adoro tanto", ha escrito la artista en sus redes sociales.
Durante el vídeo, tanto la cantante como el intérprete hacen alarde de su complicidad en escenas pasionales. Ella, con un vestido negro de gran escote. Él, con una camiseta de tirantes blanca.
Esta no es la primera vez que TINI y Jorge López trabajan juntos, ya que ambos protagonizan la serie de televisión mexicana Quebranto, estrenada en Disney+ el pasado 15 de agosto.
Letra de 'Una noche más', de TINI
No pregunto qué ha pasado
Porque ya me sé muy bien la respuesta
Y aunque estés con la que a mí me detesta
No he olvidado y por eso te tengo una propuesta
-
Te quiero dar… una noche más
Para acordarnos otra vez de nosotros
Aunque mañana amanezcamos con otros
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar… una noche más
Aunque tú y yo nos comamos a escondidas
Bebé mis sábanas nunca te olvidan
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar… una noche más
Una noche más
Te quiero dar una noche más
-
De las que no se deben, pero se necesitan
De las que no se pueden, pero sé que te excitan
Yo no lo digo a nadie, pero pago la cita
Por si mira el resumen que no salga en tu visa
Y nadie en Buenos Aires lo sabe
Tú y yo disimulamos tan bien
Lo que a mí me pasa a vos también
-
Me querés dar… una noche más
Para acordarnos otra vez de nosotros
Aunque mañana amanezcamos con otros
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar… una noche más
Aunque tú y yo nos comamos a escondidas
Bebé mis sábanas nunca te olvidan
Yo solo pienso en ti cuando me toco
Te quiero dar una noche más
-
Tini Tini Tini
Una noche más
Te quiero dar… una noche más