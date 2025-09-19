María Becerra y TINI estrenan 'HASTA QUE ME ENAMORO', una colaboración sobre el amor vulnerable
María Becerra prepara un nuevo proyecto musical basado en cuatro alter ego, y una de sus canciones es HASTA QUE ME ENAMORO, un tema junto a TINI en el que las artistas le cantan a la vulnerabilidad en el amor, la cual puede rozar la locura.
María Becerra estrena '7 VIDAS', la canción que aparece en la serie 'En el barro'
María Becerra abraza a cuatro personalidades diferentes en su nuevo proyecto musical. Este desdoble le permite componer desde distintos puntos de vista, alejándose del dolor que ha sufrido este año a causa de sus pérdidas a nivel personal.
Y ahora nos presenta la tercera parte de su personaje 'SHANINA', aquel alter ego algo desequilibrado e intenso en sus relaciones románticas. Siguiendo la narrativa de los videoclips de RAMEN PARA DOS e INFINITOS COMO EL MAR, la artista llega con HASTA QUE ME ENAMORO, una colaboración junto a su compañera y amiga TINI.
Después de Miénteme y su participación conjunta en High con Lola Índigo, las argentinas se unen para volver a cantarle al lamento del amor, a esa parte negativa de la sensación de enamorarse.
Despertando en una especie de psiquiátrico, como venía avecinando el anterior videoclip, Becerra se une rápidamente a la intérprete de Cupido, con la que intenta escapar de allí. Y todo ello mientras le cantan a aquella vulnerabilidad que se siente cuando una se enamora.
Reconociendo todos esos actos por dependencia emocional y la culpabilidad al equivocarse al enamorarse, las argentinas se sinceran con una canción en forma de balada urbana.
Juntas consiguen salir de aquella especie de institución mental, pero cuando parece que se han enamorado y van a dar un paso más entre ellas, TINI se volatiliza, demostrando que todo ha formado parte del imaginario de SHANINA.
Esta serie de tres canciones con este personaje crean una narración musical perfecta como parte del nuevo proyecto de María Becerra.
Así es la letra de HASTA QUE ME ENAMORO
Yo no sé qué fue lo que pasó conmigo (Uh, uh-uh)
Hoy la verdad está cayendo encima mío
Me he inventado amores pa' llenar este vacío
Porque acá adentro está oscuro y hace frío
En la cornisa se me fue la sonrisa
Todo lo que me hace bien, se va con la brisa
La depresión no avisa, me olvidé de mi risa
Mi salud mental agoniza
[Estribillo: Maria Becerra]
Estoy bien hasta que me enamoro-moro-moro-moro
Mi corazón se queda solo-solo-solo-solo
Yo tengo la culpa de todo-todo-todo-todo
Voy a equivocarme, vos vas a soltarme
Pero vuelvo y me enamoro-moro-moro-moro
Mi corazón se queda solo-solo-solo-solo
Yo tengo la culpa de todo-todo-todo-todo
Voy a equivocarme, vos vas a soltarme
[Verso 2: TINI]
Baby, yo sin ti
Es como que estoy viviendo pero no es vida
Es como que estoy despierta y estoy dormida
Tomándome los recuerdos que no se olvidan (Vida malparida)
Te escribo en tus cumpleaño': "Baby, ¿cómo has estado?"
Pasando por tu casa para ver si has llegado
Viví la pesadilla, te vi con otra al lado
Yo queriendo matarte y vos ya me habías matado
[Puente: TINI]
Y ahora me toca
Soñar con cada beso de tu boca
Con frío cada noche, y no me tocas
Yo antes de ti estaba bien, y ahora estoy bien loca
[Estribillo: TINI & Maria Becerra]
Estoy bien hasta que me enamoro-moro-moro-moro
Mi corazón se queda solo-solo-solo-solo
Yo tengo la culpa de todo-todo-todo-todo
Voy a equivocarme y vos vas a soltarme
Pero vuelvo y me enamoro-moro-moro-moro
Mi corazón se queda solo-solo-solo-solo
Yo tengo la culpa de todo-todo-todo-todo
Voy a equivocarme, vos vas a soltarme
[Outro: TINI]
Ah, ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
Ah-ah-ah-ah
TINI, TINI, TINI
Voy a equivocarme, vos vas a soltarme