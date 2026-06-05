Todas las cancelaciones del Primavera Sound por mal tiempo y la reacción de los artistas: de Bad Gyal a Doja Cat

El Primavera Sound 2026 tuvo que cancelar los conciertos más importantes de su primera jornada a causa de las condiciones meteorológicas. Y artistas afectadas como Bad Gyal y Doja Cat se comunicaron con sus fans para compartir esta mala noticia.

El Primavera Sound 2026 abrió sus puertas este jueves 4 de junio en el ya tradicional Parc del Fórum de Barcelona, pero contra todo pronóstico las condiciones meteorológicas impidieron que el festival se desarrollara con normalidad en su primera jornada.

Fuertes lluvias, tormentas y peligrosas rachas de viento provocaron tanto retrasos como suspensiones temporales de los shows, que finalmente acabaron en cancelación, lo que afectó a nombres potentes del cartel.

"Lamentablemente, las condiciones climatológicas y técnicas han hecho imposible que los conciertos de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal en los escenarios Estrella Damm y Revolut puedan celebrarse por razones de seguridad. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar y agradecemos vuestra comprensión", expuso de madrugada la organización del festival a través de redes sociales.

En cuanto a las veladas de este viernes 5 y el sábado 6 de junio de momento parece que todo transcurrirá con normalidad, y así lo apuntaba el propio festival. A massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal se unieron la suspensión de las actuaciones de Alex G y Mac DeMarco.

La cita musical ha vuelto a compartir un comunicado confirmando la jornada de este viernes sin incidencias previstas: "El festival abrirá esta tarde sus puertas a las 15:45 con total normalidad para dar comienzo a la segunda jornada del festival, que contará con las actuaciones de The Cure, Addison Rae, PinkPantheress, Ethel Cain, Skrillex, Amaarae, Ralphie Choo o Slowdive entre muchísimos otros".

La reacción de los propios artistas

Pese a haber pasado por lo mismo, los artistas afectados por las cancelaciones no se tomaron igual esta decisión.

En el caso de Doja Cat, la artista decidió comunicárselo a sus fans con un directo desde su cuenta de Instagram en el que se mostraba de lo más afectada. La cantante aparecía llorando y aseguró estar "destrozada" por no poder actuar, pues tenía muchas ganas y llevaba tiempo esperando este gran show.

En el caso de Bad Gyal, la artista compartió un vídeo por redes sociales compartiendo los detalles de lo ocurrido y dejando claro que ella estaba preparada hasta el último momento para salir al escenario. Pese a entender la cancelación la catalana compartía que le dolía especialmente porque era el cierre de su gira Más cara desde su ciudad.