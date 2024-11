Todo sobre los MTV EMAs 2024: nominados, actuaciones y dónde ver la gala

No te lo pierdas

Mánchester se convertirá en la capital de la música dentro de muy poco. La ciudad británica será la sede de los premios MTV EMAs 2024. Una gala, que estará presentada por Rita Ora, quien repite como presentadora tras serlo en 2022. Los artistas más relevantes del panorama musical internacional tienen una cita en el Co-op Live, con una capacidad de 23.500 personas.

Si no te quieres perder la gala, toma nota que te contamos como seguirla con todo lujo de detalles.

¿Dónde puedo ver los MTV EMAs 2024?

El próximo 10 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, cuando la gala de los MTV EMAs dará el pistoletazo de salida, tal y como cuenta MTV España en su programación.

Aunque, como explica Vogue, si eres un amante de la moda no olvides seguir la alfombra roja a partir de las 19:00.

Para seguirlo, no olvides de estar atento a las plataformas de los MTV EMAs. Si lo quieres ver desde tu televisor, puedes hacerlo desde Movistar Plus+, Comedy Central HD y Paramount Network.

Las actuaciones de los MTV EMAs 2024

Como es habitual, la gala contará con numerosos artistas sobre el escenario, y algún debut de lo más esperado. Es el caso de Benson Boone, quien estará sobre el Co-op Live.

Asimismo, se espera que RAYE actúe en los MTV EMAs. La artista y compositora británica arrasó en los premios Brit (con seis estatuillas) de este año y cuenta con dos nominaciones para estos galardones.

Shawn Mendes será otro de los artistas que le pondrá voz a esta gala de premios. De esta forma, el artista de There's Nothing Holdin' Me Back repite este cometido tras cumplirlo en 2017.

También se subirán al escenario Teddy Swims, quien lo hará por primera vez, la banda Pet Shop Boys, The Warning, Peso Pluma y Le Ssrafim.

Lista de nominados

Los MTV EMAs 2024 cuenta con un amplio abanico de artistas, entre los que sobresalen Taylor Swift con seis nominaciones o Charlie xcx con cuatro. Rosalía también compite por la estatuilla por la mejor colaboración gracias a New Womanjunto a LISA.

Entre los que optan al premio al mejor artista español, se encuentran Ana Mena, Mikel Izal, Lola Índigo, Dani Fernández y Belén Aguilera.

A continuación, la lista de nominados al completo:

Mejor artista

Beyoncé

Billie Eilish

Post Malone

RAYE

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor canción

Ariana Grande: we can't be friends (wait foru your love)

Benson Boone: Beautiful Things

Beyoncé: TEXAS HOLD 'EM

Billie Eilish: BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan: Good Luck, Babe!

Sabrina Carpenter: Espresso

Mejor artista español

Ana Mena

Mikel Izal

Lola Índigo

Dani Fernández

Belén Aguilera

Artista revelación

Ayra Starr

Benson Boone

Chappell Roan

LE SSERAFIM

Teddy Swims

The Last Dinner Party

Tyla

Mejor directo

Adele

Coldplay

Doja Cat

Raye

Taylor Swift

Travis Scott

Mejor Push

Ayra Starr

Chappell Roan

Coco Jones

Flyana Boss

Jessie Murph

Laufey

LE SSERAFIM

Mark Ambor

Shaboozey

The Warning

Victoria Monét

Mejor colaboración

Charli xcx & Billie Eilish: Guess featuring Billie Eilish

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar: Like That

Lady Gaga, Bruno Mars: Die With A Smile

LISA ft. Rosalía: NEW WOMAN

Peso Pluma, Anitta: BELLAKEO

Taylor Swift ft. Post Malone: Fortnight

Mejor canción pop

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Charli cxc

Dua Lipa

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Mejor artista de Hip-Hop

Central Cee

Eminem

Kendrick Lamar

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Travis Scott

Mejor R&B

Kehlani

SZA

Tinashe

Tyla

USHER

Victoria Monét

Mejor artista alternativo

Fonaines D.C.

Hozier

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Twenty One Pilots

YUNGBLUD

Mejor artista rock

Bon Jovi

Coldplay

Green Day

Kings of Leon

Lenny Kravitz

Liam Gallagher

The Killers

Mejor artista latino

Anitta

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Shakira

Mejor artista electrónico

Calvin Harris

David Guetta

Disclosure

DJ Snake

Fred Again..

Swedish House Mafia

Mejor artista de K-Pop

Jimin

Jung Kook

LE SSERAFIM

LISA

NewJeans

Stray Kids

Mejor Afrobeats

Asake

Ayra Starr

Bruna Boy

Rema

Tems

Tyla

Mejor club de fans

Anitta

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Chappell Roan

Charli xcx

Katy Perry

LISA

Nicki Minaj

Sabrina Carpenter

Shawn Mendes

Taylor Swift

Mejor vídeo