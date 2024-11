MTV EMAs 2024: Todos los artistas que actuarán en los premios

Toda la atención de la actualidad musical tendrá un único foco el próximo 10 de noviembre en la ciudad británica de Mánchester, ya que es el espacio elegido para celebrar la gala de los MTV EMAs 2024, una de las grandes citas del año para la industria.

Un evento en el que se concentrarán algunos de los nombres más relevantes de la música en la actualidad y que, por otro lado, unirá a algunos de los artistas más representativos de otras generaciones. Entre ellos, destaca la figura del estadounidense Busta Rhymes, que recibirá el premio de icono global por su trayectoria como uno de los raperos más influyentes a lo largo de las últimas décadas.

Aquí destacamos quiénes son los artistas invitados para llevar a cabo las actuaciones de los MTV EMAs 2024, unos de los momentos más destacados de la velada.

Benson Boone

Benson Boone se ha convertido en uno de los nombres más destacados del pop internacional gracias al éxito que le ha brindado el lanzamiento de Beautiful Things, el gran hit con el que acaparado la atención de mundo.

Le Sserafim

Le Sserafim, uno de los grandes exponentes del fenómeno k-pop en la actualidad, formará parte de las actuaciones de los MTV EMAs 2024, demostrando la importancia de este género y sus artistas a nivel global.

Peso Pluma

El mexicano Peso Pluma salta a los premios europeos de MTV, tras haber sido uno de los cantantes con actuaciones más potentes en otros eventos de la compañía, poniendo una dosis de música en español.

Pet Shop Boys

Los iconos británicos del synthpop Pet Shop Boys jugarán en su propia casa durante la celebración de la gala, en la que puede que interpreten alguno de sus éxitos como West End Girls, It's a Sin o Always on My Mind.

RAYE

RAYE es, sin duda, una de las artistas más interesantes del momento tras haber sido una de las grandes triunfadoras durante la última edición de los Brit Awards. Una ocasión muy especial para la británica en su propio país.

Shawn Mendes

En la cuenta atrás final para el lanzamiento de su próximo álbum, Shawn Mendes será uno de los más buscados de la gala para escuchar, probablemente, alguna de las canciones pertenecientes a su próximo proyecto, como su último single Nobody Knows.

Teddy Swims

A modo de previa de su show de la gira de I've tried everything but therapy, que llegará al continente europeo en 2025, el carismático Teddy Swims llegará a Manchester para aportar su grano de arena a las actuaciones de los MTV EMAs 2024.

Tyla

Tras el lanzamiento de Water, Tyla se convirtió en una de las artistas más buscadas en el mundo angloparlante. La sudafricana desembarcará en la gala de los MTV EMAs 2024 para poner el ritmo que siempre ha caracterizado a su música.

The Warning

Las mexicanas The Warning crearán la atmósfera más rockera de la ceremonia gracias a la combinación que llevan a cabo las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez.