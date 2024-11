Quién es Rita Ora, la presentadora de los MTV EMAs 2024

Se trata de una de las grandes cantantes del panorama internacional, aunque consta de una trayectoria muy curiosa dentro del cine. Rita Ora goza de grandes cifras que avalan su presencia dentro de la escena de la música internacional.

Cuenta con 12 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, además de una gran comunidad de fans: hasta 16 millones de seguidores tiene la artista en Instagram. Aunque tal vez te suene su cara por campañas publicitarias para Lidl o Tezenis o temas como Your Song, su canción más escuchada en Spotify que cuenta con más de 600 millones de reproducciones en YouTube.

Más allá de las grandes cifras, lo cierto es que la veremos muy pronto en Mánchester presentado los premios MTV European Music Awards. Aunque esta no es la primera vez que la intérprete de Ritual se sube a este escenario. Recordemos que en 2022 se encargó de conducir la gala junto a su pareja, el actor Taika Waititi.

De su origen kosovar a sus inicios conectados con Eurovisión

Rita Ora nació un 26 de noviembre de 1990 en Pristina, la capital de Kosovo. No tardaría en refugiarse a Londres con su familia, debido a la guerra que estaba atravesando la región por aquel entonces, tal y como cuenta la revista Glamour

Uno de sus primeros pasos importantes dentro de la música fue cuando se postuló como candidata a representar al Reino Unido en la preselección de 2009, Eurovision: Your country needs you. Ya en aquella audición, entre nervios y algún pequeño desafine, consiguió pasar la audición. Sin embargo, la cantante no continuó en aquel proceso.

De hecho, la cantante confesó que de "haberse quedado" en el casting, "todo habría terminado" para ella, según CapitalFm. Sin embargo, de algún modo cerraría su círculo eurovisivo actuando como artista invitada en la primera semifinal cuando el festival llegó a Liverpool.

El pelotazo musical no tardaría en llegar conHot Right Now en 2011, un tema de la mano de DJ Fresh y que cuenta con más 80 millones de visualizaciones en YouTube.

Con este salto, Rita Ora no tardaría en encarrilar su carrera musical con temas comoHow We Do (Party) y R.I.Py con ello su disco debut ORA. De hecho, su éxito fue tal que la llevó incluso a ser telonera de Usher, tal y como cuenta Formula TV.

Uno de sus mayores éxitos vendría cuando participó el disco debut de Iggy Azalea. Black Widow, tema escrito por, entre otros, Katy Perry y Benny Blanco, llegaría a alcanzar cifras meritorias con más 680 millones de reproducciones en YouTube, y una medalla de bronce en Billboard Hot 100, manteniéndose en esta lista hasta 30 semanas.

No fue hasta el año 2018 cuando lanzaría su segundo disco, Phoenix, donde mantendría su perfil pop con toques electrónicos con temas como Let You Love Me o Your Song. Este último se trata de su tema más escuchado en Spotify.

Su último trabajo se trata de You And I, lanzado el año pasado, con el que sacó singles como Ask & You Shall Receive, con una acogida de su público más discreta.

Rita Ora y su faceta como actriz

La artista de origen kosovar cuenta con una filmografía de lo más icónica. Sin ir más lejos, apareció en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban en 2004, cuando era solo una niña.

Aunque sin duda, una de las apariciones más icónicas de la intérprete de Love Ain't It,es su aparición en la secuela de 50 sombras de Grey, donde dio vida Jamie Dornan, la hermana de Christian Grey.

Incluso lanzóFor You, tema que comparte con Liam Payne y que acabaría perteneciendo a la banda sonora de Cincuenta sombras liberadas. La noticia del fallecimiento del intérprete de Strip That Down le sacó las lágrimas mientras cantaba este tema en Japón.

También su música ha servido para poner banda sonora a algún que otro film, como la película Pokemon: Detective Pikachu trayendo el tema Carry On junto a Kygo. Además, le puso voz al personaje de la Dr.Ann Laurent en este film.

El lado más personal de Rita Ora: su vida en Nueva Zelanda

La cantante se casó el pasado mes de agosto con el actor Taika Waititi. Se les empezó a relacionar a mediados de 2021. En su lado más personal, sabemos que es madrastra de Te Hinekahu y Matewa Kiritapu, las dos hijas del actor de 11 y 7 años, fruto del anterior matrimonio de Waititi con la productora Chelsea Winstanley tal y como cuenta Woman.

En lo que respecta a su convivencia, Rita Ora alardeaba de ello en Table Manners. "Se siente fenomenal porque, bueno, yo soy una especie de hada madrina que realmente no tiene ninguna responsabilidad", contaba.

Su historia de amor, ha continuado después de que Rita dejara Londres y se instalara en Auckland. Y a pesar de estar lejos de la capital británica donde pasó su infancia, quizás sea en Nueva Zelanda donde de sus primeros pasos en la maternidad. La intérprete de Anywhere, tiene óvulos congelados con el propósito de convertirse en madre de familia numerosa, según el medio citado.