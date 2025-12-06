Cómo comprar entradas para los conciertos de Rosalía en Europa: las alternativas a España

En este momento, Rosalía es la artista española más reconocida a nivel internacional. Su música no solo recibe elogios en España, y su nuevo disco está triunfando fuera de nuestras fronteras. De hecho, parece que la catalana tiene el foco puesto en ampliar su presencia global, ya que LUX incluye un total de 13 idiomas diferentes.

Todo esto también lo demuestra el cartel de su próxima gira, LUX TOUR, que recorrerá 31 ciudades de todo el mundo entre marzo y septiembre de 2026. España cuenta con ocho fechas de conciertos: cuatro en Madrid y otras cuatro en Barcelona. Sin embargo, todo apunta a que la demanda será superior al número de entradas en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi, por lo que algunos fans buscarán una alternativa en caso de quedarse sin tickets.

Con esto en mente, en Europa FM explicamos cómo funciona la preventa y la venta general en el resto de ciudades europeas donde actuará Rosalía: Francia, Suiza, Italia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Reino Unido.

Preventa

La Artist Presale de Rosalía empezará el martes 9 de diciembre a las 10:00. A diferencia de España, las entradas en preventa saldrán a la misma hora en todas las fechas, y no unas a las 10:00 y otras a las 11:00.

Para poder comprar entradas de esta forma, hace falta registrarse previamente en la página web oficial de la artista. Tienes que seleccionar las fechas de los conciertos a los que quieres asistir y rellenar la casilla con tu correo electrónico. Puedes hacerlo en todos los shows que prefieras. En el caso de Reino Unido, hay que registrarse en este enlace.

Según Ticketmaster, el plazo para rellenar el formulario termina mañana domingo 7 de diciembre a las 19:00 (hora española). Durante esta preventa, se podrán comprar un máximo de cuatro entradas.

Se necesita un código

En Europa FM nos hemos registrado para la preventa de Rosalía. Nosotros lo hemos hecho para el concierto del 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid. Como confirmación, hemos recibido un correo electrónico con este mensaje: "Madrid, estás registrado. Mantente atento a tu código y enlace de preventa. La preventa comienza el martes 9 de diciembre a las 10:00 hora local".

Correo electrónico sobre la Artist Presale | Europa FM

Venta general

Tras la Artist Presale, las entradas de la gira saldrán a la venta general el jueves 11 de diciembre. Para acceder a la compra, entra en la página web de Ticketmaster o Live Nation a nivel local, dependiendo del país. Por ejemplo, si quieres ir a Italia, tendrás que acceder a la venta en Ticketmaster Italia.

Las fechas de Rosalía en Europa