Todo lo que se sabe del especial de 'Hannah Montana' de Miley Cyrus por su 20º aniversario

Ya es una realidad: Miley Cyrus abraza a Hannah Montana por el 20º aniversario de la serie juvenil.

La artista vuelve a sus raíces Disney con un especial televisivo que conmemorará la figura de la cantante con doble vida que impactó tanto a toda una generación.

Tal y como ha anunciado el primer teaser, esta fiesta de cumpleaños estará disponible el 24 de marzo en Disney+. Y aunque el primer adelanto oficial del especial no revela muchos detalles, ya se conoce parte de su contenido.

Una entrevista a Miley Cyrus

Según informa Variety, el especial se grabará en directo en el estudio e incluirá una entrevista con Cyrus, presentada por la podcaster y presentadora Alex Cooper.

En esta charla la artista repasará momentos icónicos de la serie, así como imágenes inéditas y recreaciones de los sets, incluyendo la sala de estar de la familia Stewart y el legendario vestidor de Hannah Montana. Disney también promete que "habrá algunos detalles familiares que volverán a la luz".

"Hannah Montana abrió las puertas a muchos fans para soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos, por lo que su legado sigue brillando a través de las generaciones", ha compartido Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Así, están planeando una celebración mano a mano: "Colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans, quienes siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años".

Las palabras de Miley Cyrus sobre el aniversario

Tal y como recoge Variety, Miley Cyrus está emocionada por la celebración. "Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", expresó la artista.

"Cantaremos como nunca, así que estad atentos"

"El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que me siento muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años", expuso la cantante.

Además, estos meses la cantante ha ido lanzando pistas de lo que podían esperar los fans de la celebración de Hannah Montana. Fue en los Palm Springs Internacional Film Awards donde la artista adelantó que habría música: "Cantaremos como nunca, así que estad atentos".

Sin embargo, quizás son actuaciones musicales en el propio especial de Disney+, y no el concierto que se rumoreaba con canciones de Hannah Montana.

¿Qué personajes podrían participar?

El reparto de Hannah Montana provoca casi el mismo interés que la propia protagonista, y en este especial podrían participar el resto de actores de la serie, aunque todavía no se ha detallado nada al respecto.

Mitchel Musso, en la serie 'Hannah Montana' junto a Miley Cyrus. | Disney

No sería de extrañar ver junto a Cyrus a compañeros como Emily Osment (Lilly Trucott), Jason Earles (Jackson Stewart), Mitchel Musso (Oliver Oken), Moisés Arias (Rico Suave) y Cody Linley (Jake Ryan).

Sin embargo, hay ciertas dudas sobre la aparición de Billy Ray Cyrus, el padre de Miley Cyrus tanto en la realidad como en la ficción. Padre e hija han tenido una relación complicada y distante estos últimos años, por lo que el artista podría no aparecer en el especial de Hannah Montana.