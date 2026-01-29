Todo lo que se sabe del posible concierto de Miley Cyrus como 'Hannah Montana' por el 20º aniversario

El 26 de marzo de este 2026 el primer episodio de la serie Hannah Montana cumple 20 años. Hace dos décadas empezó el fenómeno juvenil de Disney por excelencia, y este hito se merece una celebración.

En los últimos meses tanto Disney como Miley Cyrus han lanzado pinceladas de el homenaje de aniversario que se hará a esa niña con lo mejor del os dos mundos, pero a falta de unas semanas para el cumpleaños oficial, no se ha comunicado ningún proyecto en firme.

No obstante, recopilamos todo lo que se conoce hasta el momento:

Miley Cyrus, con ganas de honrar a Hannah

La mayor incógnita es si Miley Cyrus dará conciertos como Hannah Montana, y fue para Variety en diciembre de 2025 donde aseguró que ese tema estaba "por determinar".

"Todavía lo estoy preparando. Todo lleva tiempo. Quiero hacer algo significativo, reflexivo y realmente satisfactorio para los fans. [...] Quiero que los fans se sientan realmente reconocidos. Saben que los aprecio, pero también veo su crecimiento. Porque tengo momentos constantes en los que la gente celebra mi evolución, pero veo la suya tanto como ellos la mía", expresó.

En los últimos meses Miley Cyrus también ha asistido a distintos eventos públicos por poner voz a la banda sonora de la película Avatar: Fuego y Ceniza. Y fue en el Palm Springs Internacional Film Awards donde la cantante desveló más información sobre el aniversario de Hannah Montana.

"Estoy imaginando una gran fiesta de cumpleaños", desveló la artista como regalo para los fans. Asimismo, la estadounidense dejó claro que, aunque no puede "decir mucho", será toda una celebración: "Cantaremos como nunca, así que estad atentos".

Pero, además, bromeó con que ya se estaba preparando físicamente, pues vuelve a lucir una melena rubia: "Podéis ver el flequillo".

¿Habrá conciertos de Hannah Montana?

Miley Cyrus contó en marzo de 2025 que tiene un problema de salud que le impide hacer girar muy ambiciosas. no puedo arriesgarme a dañar mi voz: "Tengo un problema en las cuerdas vocales. Mis canciones son grandes; no escribo canciones pequeñas y no hago playback", contó en The Zane Lowe Show.

Sin embargo, diversos rumores pendientes de confirmar aseguran que la artista dará un concierto como su personaje de Hannah Montana por el aniversario de la serie. Y lo hará en el Madison Square Garden de Nueva York.

Este show se grabaría para Disney+, que lo añadiría en su catálogo como manera de celebrar los 20 años de la ficción juvenil.

El adelanto de Disney

Por su parte, Disney creó grandes expectativas con un pequeño teaser de una peluca rubia, adelantando así que haría algo para celebrar los 20 años de Hannah Montana. Sin embargo, la compañía no se ha pronunciado sobre nada más al respecto.

Otros homenajes por el cumpleaños de Hannah Montana

Por otro lado, Mattel se suma a este aniversario con dos versiones de edición limitada de Barbie. Una de ellas homenajeará las dos décadas que cumple la serie juvenil con una muñeca del personaje de Miley Stewart y otra como Hannah Montana. La otra de ellas es una Barbie de la Miley Cyrus actual.