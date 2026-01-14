Todo lo que debes saber de la gira de BTS con conciertos en Madrid: fechas y cómo comprar las entradas

BTS vuelve después de cuatro años para celebrar la música K-Pop con un nuevo álbum y una gira mundial, que pasará por Madrid este junio . Te contamos todos los detalles.

¡BTS vuelve de gira!

Los deseos de las Army por fin se han cumplido y el grupo surcoreano regresa a la música en conjunto. Para celebrar esta vuelta a lo grande la boyband ha anunciado una gira mundial.

El grupo ha estado unos años alejado de la escena musical porque tenían que cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur, a la vez que han querido desarrollar proyectos individuales. Pero pasado este tiempo, se juntan de nuevo Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook para lanzar disco y recorrerse el mundo en una gira multitudinaria.

Primera vez en España

Los fans del K-POP en España podrán disfrutar de ellos en directo con dos conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, los días 26 y 27 de junio de este 2026.

Se trata de la primera vez que BTS añade nuestro país en una gira, por lo que estas citas musicales son de lo más especiales.

Cuándo comprar las entradas de BTS en Madrid

Dadas las circunstancias tan especiales, los fans de BTS no pueden quedarse sin entradas para sus dos conciertos en el Metropolitano.

Para conseguirlas habrá tres oportunidades:

Jueves 22 de enero a las 12:00 horas preventa para ARMY MEMBERSHIP.

para ARMY MEMBERSHIP. Viernes 23 de enero (hora sin especificar) preventa de algunas fechas seleccionadas.

de algunas fechas seleccionadas. Sábado 24 de enero a las 14:00 horas venta general.

Dónde comprar las entradas de los conciertos de BTS

Aquellos que pertenezcan al club de fans ARMY MEMBERHIP pueden acceder a la primera preventa especial a través del registrar en Weverse antes del 19 de enero de 00:00 horas. Tras el registro se recibirá la información para acceder a esta venta.

Tal y como detalla Ticketmaster, los interesados en acceder a la preventa de ARMY MEMBERSHIP deben registrarse con "un email que coincida con su cuenta de Ticketmaster, tendrán acceso a la cola. No se necesita ningún código de preventa adicional".

Por otro lado, a la preventa del 23 de enero y a la venta general del 24 de enero se podrá acceder a través de Livenation.

Todas las fechas de la gira BTS

El esperado regreso de BTS se celebrará con una gira por América, Europa, Asia y Oceanía a lo largo de 2026 y 2027, y todavía no están todas las fechas de conciertos confirmadas.