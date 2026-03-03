Quiénes son los invitados de 'Pasapalabra' hoy: así son Armando del Río, Rosario Pardo, Jorge Luengo e Irene Junquera

Pasapalabra renueva invitados, tanto para el Equipo Naranja como para el Equipo Azul, acompañando a los concursantes del programa de Antena 3 durante los próximos tres programas.

Dos actores, un mago y una periodista se unen a Roberto Leal en esta primera semana del mes, amenizándonos las tardes como siempre hacen.

Armando del Río

Armando del Río en una premier | Gtres

Armando del Río (56 años) es un actor español que ganó reconocimiento gracias a sus papeles en Hospital Central,Compañeros o A tortas con la vida. Más recientemente ha participado enEl nudo o Amar es para siempre.

Además, ha trabajado como director, productor y guionista en la película La leyenda del hombre lento y ha trabajado en obras de teatro como Los tres mosqueteros o Madame Bovary.

Rosario Pardo

Rosario Pardo en una premier | Gtres

Actriz, empresaria, humorista y escritora. Rosario Pardo (66 años) es una de las mejores artistas que nos ha dado nuestro país. La fama le llegó cuando trabajaba en Crónicas Marcianas y con el tiempo obtuvo un papel enCuéntame cómo pasó.

A raíz de ello, consiguió numerosos papeles en series como A tortas con la vida, Velvety recientemente, en Padre no hay más que uno, la serie.

Jorge Luengo

Jorge Luengo en una premier | Gtres

No es común ver a un mago concursando en Pasapalabra, pero Jorge Luengo parece ser la excepción. El ilusionista y mentalista ha trabajado como colaborador en programas como El Hormiguero y Zapeandoy ha actuado en espacios como el Museo del Louvre y ante personalidades como la familia Real Española.

Jorge Luengo (42 años) ha escrito además los libros Supertrucos mentales para la vida diaria y Aprendiz de mago, el Misterio del Astrolabio.

Irene Junquera

Irene Junquera en una premier | Getty Images

Irene Junquera (40 años) se hizo conocida por sus inicios como periodista deportiva en Punto Pelota y tiempo después en El Chiringuito de Jugones.

Después, comenzó como colaboradora en Zapeando, fue presentadora del programa de Europa FM Vamos tarde y ha participado en programas de televisión como Ninja Warrior.