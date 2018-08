Una tormenta deja 14 heridos que hacían cola para un concierto de los Backstreet Boys

Un fuerte tormenta, con lluvias y vientos de hasta 100 kilometros por hora, ha obligado a cancelar el concierto de los Backstreet Boys en Oklahoma. La tormenta comenzó a derribar las vallas de la entrada al evento e hirió a 14 personas, según informa Europa Press.

La organización comenzó a desalojar a la gente cuando cayó un rayo cerca del recinto. Según un comunicado: "Alrededor de 150 clientes que estaban en la fila hicieron caso omiso a las advertencias del personal".

A pesar de la cancelación del concierto, se ha planeado su reanudación ya que, según los Backstreet Boys: "Nunca queremos poner a nuestros fans en peligro. Entre el mal tiempo de esta noche y las heridas, hemos decidido cancelar el espectáculo e intentaremos reprogramarlo"

We never want to put our fans in harm's way and with tonight’s weather and the injuries from earlier, we have decided to cancel the show and will attempt to reschedule. The most important thing is for everyone to get home safely and we will see you all very soon!