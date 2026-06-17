Veintiuno desvela la portada y la fecha de estreno de 'El último baile de delirio y equilibrio'

Veintiuno anuncia un proyecto de lo más especial: El último baile de delirio y equilibrio. La banda lanza este nuevo álbum como una versión Deluxe de La balada de Delirio y Equilibrio, pero también como un proyecto independiente.

Así lo han contado ellos mismos a través de redes sociales, donde han contestado a las dudas de sus fans. Y es que, de sorpresa, la banda liderada por Diego Arroyo ha publicado una portada hecha a mano de dos carpas japonesas, un diseño que aparece también más reducido en la portada de su anterior disco.

Todo ello indica que se trata de un proyecto muy especial, que llegará el 4 de septiembre. "Creado e interpretado por Veintiuno y amigxs. Producido por Tato Latorre, Santos y Fluren y Xas. Dibujado y escrito a mano por Diego Arroyo. Diseñado por Ainhoa Azábal. 0% IA", indica el grupo desde su cuenta de Instagram.

Junto a la que parece la portada Veintiuno ha compartido una bonita reflexión que parece que describirá este nuevo proyecto. "En mitad de un océano negro flota, iluminada por un sol joven, una esfera. Sobre la piel de la esfera hay una ciudad con forma de ave mitológica. En mitad del ala derecha tiene un rincón de la ciudad hay una calle que el sol alcanza sólo por las mañanas, dejando entrever un poderoso secreto de cielo. En la calle hay un portal de forja negra y tras él, callejones que desembocan en la puerta de chapa de una azotea. En la azotea se está celebrando una fiesta de verano. En la fiesta se esconderían DELIRIO Y EQUILIBRIO", comienza el texto.

Desde le estreno de su último álbum en 2025 el grupo ha lanzado singles como Vidas pasadas y Troya, pero de momento se desconoce si formarán parte de su próximo proyecto. Quedan dos meses para su estreno, por lo que todo apunta a que Veintiuno irá dando pistas poco a poco.