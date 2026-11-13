Veintiuno y Éxtasis estrenan 'Guárdame una parte', su primera colaboración

Guárdame Una Parte es la primera colaboración de Éxtasis y Veintiuno , un himno perfecto de festivales que une el talento de los dos grupos.

El pop alternativo español se une en Guárdame una parte, la primera colaboración de Veintiuno y Éxtasis que nos demuestra que cuatro manos componen mejor que dos.

Este tema forma parte del nuevo disco de la banda formada por Geri, Putxi y Güero, y así lo ha celebrado el grupo liderado por Diego Arroyo por redes sociales: "Guárdame Una Parte ya es vuestra. Compuesta en Madrid, mano a mano, entre Geri y Diego. Grabada entre La Casa Murada, Blind Records y el Observatorio".

"Ha sido un viaje de casi un año escogiendo la mejor frase, la mejor melodía y la mejor idea, hasta llegar a la canción increíble. Siempre merece la pena", exponen los músicos de Dopamina.

Y, de esta forma, explican el significado de esta colaboración: "Es una canción que habla sobre debatirse entre dejar ir y no querer soltar del todo. Ojalá la hagáis vuestra".

Una relación estrecha entre los grupos

"La historia entre Veintiuno y Éxtasis se remonta hasta 2019. Hay muchos factores que nos entrelazan y nos unen de una forma bonita. Graban en el mismo estudio que nosotros, con los mismos productores y los hemos visto crecer poco a poco muy de cerca. Son un claro ejemplo de constancia, curro y canciones", señalan los intérpretes de Qué les Voy a Decir, y añaden: "Y con esto nos identificamos".

La unión de Veintiuno y Éxtasis va más allá: "Son una banda de colegas y esto hace que todo tenga el sentido del mundo. Estamos muy felices de que formen parte de nuestro segundo disco, este que tantas alegrías nos está dando y con el que estamos empezando a dar el giro que llevamos tiempo soñando", apuntan sobre el álbum, aún sin fecha, que llegará con una gira de salas en enero, febrero y marzo de 2027.