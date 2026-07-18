Veintiuno y La La Love You se unen en el FIB para cantar 'La Llorería'

Veintiuno y La La Love You, en la segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim. | Agencia EFE

Las sinergias fluyen en los festivales de música y en la segunda jornada del Festival Internacional de Benicàssim quienes se unieron sobre el escenario fueron La La Love You y Veintiuno.

Los madrileños, que actuaron en escenario Heineken a las 20:00 horas, volaron al escenario Cutty Sark al terminar su show para unirse a los de Toledo, que habían empezado su concierto minutos antes.

Lo hicieron para cantar La Llorería, la canción incluida en el disco Corazonadas (2021) de Veintiuno y que ya habían tocado en directo en el Toledo Beat Festival 2025.

Después del éxito de la primera jornada, encabezada por Franz Ferdinand, el segundo día del FIB fue también un triunfo con un cartel donde no faltaron los artistas internacionales como The Kooks y Kaiser Chiefs y en la que La La Love You desató la euforia del público con himnos como El fin del mundo o Una boda en Las Vegas, incluida en su nuevo disco y que es uno de los temas que más se corea en sus conciertos.

Los madrileños, que estarán en las fiestas de Salamanca con Europa FM el próximo 10 de septiembre, ha dado en el clavo al elegir esta canción para abrir sus conciertos. Imposible resistirse a una letra así.