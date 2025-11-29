Malú anuncia una residencia de conciertos en Madrid en 2026

Cartel de Malú con sus conciertos en Live Las Ventas de Madrid | SONY

¡Malúvuelve a los ruedos! Después de semanas emocionantes desde La Voz y con el estreno de la canción Sueños de libertad con su voz como cabecera de la serie de Antena 3, la artista quiere reencontrarse con su público.

Y lo hará con siete conciertos en 2026. La intérprete de Blanco y negro ha anunciado una pequeña residencia en el Live Las Ventas de Madrid, donde tiene previsto actuar durante tres semanas.

En concreto, Malú ha anunciado conciertos el 20 y 22 de febrero y el 1, 5, 12, 13 y 15 de marzo. Una experiencia para volver a los ruedos desde un mismo lugar.

Ella misma ha compartido cómo se siente con esta noticia: "Emocionada por todo lo que se viene".