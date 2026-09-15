Vetusta Morla adelanta un nuevo fragmento del videoclip de 'Si vuelves'

Videoclip de 'Si vuelves' de Vetusta Morla | YOUTUBE

Vetusta Morla no para de dar pinceladas de su próximo single, Si vuelves, que llega como agua de mayo el viernes 18 de septiembre.

Y es que esta canción es de lo más especial para el grupo, puesto que es el primer tema que lanzan después de su parón de dos años, y con él presentan su nueva era musical.

A pocos días del estreno de Si vuelves, Vetusta Morla ha compartido en redes sociales un nuevo fragmento del videoclip que acompañará al estreno musical.

Con el sonido de la percusión y las guitarras, la banda deja ver a una joven con un parche en el ojo que desayuna y que pasa tiempo diario con otra mujer en casa. Unas imágenes que se suman a las de la protagonista del videoclip dentro de un coche mientras miraba por la ventana, reveladas con el anuncio del single.

Letra de 'Si vuelves'

Tal es el regalo que supone Si vuelves que la banda le regaló a sus seguidores más acérrimos el tema en la voz de Pucho, desvelando así la letra completa de la canción:

En la brisa del mar

de esta luna de sangre.

¿Quién esconde el dedal

y no quiere que sanes?

¿Quién me enseña tu espalda

y se traga la llave?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

En la almohada sin paz,

en el nido de sables.

¿Quién permite que vuelva

esta bestia salvaje

a tu tela de araña

de seda y pedernales?

Si vuelves

divido las aguas,

separo el bien del mal.

Si vuelves

que cierren las llagas

y que seas la dueña de tu mañana.

Caracolas del mar

que se apuntan al baile

convirtiendo en hormigas cipreses gigantes.

Caracolas del mar

descifrando la clave.

Olvidaste el dedal

y olvidaste cuidarte.

Olvidaste el dedal

y olvidé lo importante.

Si vuelves

divido las aguas,

separo el yig del yang.

Si vuelves

brindemos al alba

porque seas la dueña de tu mañana

porque seas la dueña de tus mañanas

Los conciertos de la gira Canciones de Ida de Vetusta Morla