Vetusta Morla anuncia el estreno de 'Bailar en Beirut' tras cantar la canción en directo

Vetusta Morla está de vuelta, y parece que con más energía que nunca. El grupo ya ha comenzado su esperada Gira de vuelta. Canciones de ida revelando un setlist repleto de canciones inéditas, tal y como declaró el propio grupo.

Entre octubre y noviembre, el tour pasará por Barcelona, Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña, Sevilla y Madrid. "En estos años de descanso hemos visto cómo el mundo se nos está yendo por el sumidero, cómo el desaliento y la apatía arrasaban todo, y decidimos volver con las mejores herramientas que tenemos para luchar contra el tedio y el sinsentido: las canciones", dijo Pucho, vocalista del grupo, durante su primer show en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Y, en paralelo a su vuelta a los escenarios, Vetusta Morla ha anunciado el estreno del segundo single de su próximo proyecto, después de empezar nueva era musical con Si vuelves.

Se trata de Bailar en Beirut, un tema que ya han podido escuchar los fans en directo como segunda pista de la lista de canciones de esta nueva gira. El 9 de octubre la canción llegará a todas las plataformas.

Parece que todo terminará en un nuevo álbum con el que Vetusta Morla continuará su gran trayectoria musical.