Los vídeos de la grabación del videoclip de 'Dai Dai' enseñan una versión diferente del himno del Mundial

Shakira no solo luce increíble en el videoclip de Dai Dai, la canción compuesta junto a Burna Boy como himno del Mundial de fútbol 2026. La cantante también disfrutó como nadie durante su grabación.

Los vídeos que circulan en redes del set de rodaje muestran a la cantante bailando feliz junto a los niños de Ghetto Kids Foundation, que le acompañarán en el show del descanso de la final del domingo 19 de julio.

Shakira baila feliz junto a los pequeños mientras la canción entra por un altavoz. Es ahí donde han saltado las alarmas de los fans.

En uno de los vídeos disponibles en redes se escucha una versión diferente a la canción final con Shakira como protagonista del estribillo —canta la parte de Burna Boy— y con su voz mucho más limpia.

La diferencia entre ambos temas puede deberse a muchos motivos pero los fans se han lanzado a especular y ya sueñan con la idea de que Shakira lance pronto una versión de la canción en español.

De momento, para que veas las diferencias entre una y otra versión, puedes darle a play en el videoclip oficial e ir directamente al minuto 01:58, es la parte que corresponde al clip compartido en redes.

En concreto, la parte que suena en las imágenes del set de rodaje corresponde a estas tres estrofas.

We've taken all that our hearts can hold

We can't hold on to the past no more (mm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

'Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you need it

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide' lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe'