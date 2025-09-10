Viva Suecia desvela el tracklist de 'Hecho en tiempos de paz', su quinto álbum de estudio

El viernes 10 de octubre llega Hecho en tiempos de paz, el quinto álbum de estudio de Viva Suecia que la banda presentará a sus fans el 31 de ese mes en un concierto en el Movistar Arena de Madrid. Será el único de 2025.

Queda justo un mes para el lanzamiento y, tras desvelar el título de su nuevo trabajo en el Pregón de la Feria de Murcia, ahora Rafa, Fernando, Alberto y Jess ha decidido compartir el tracklist del álbum en redes sociales.

Once canciones componen este trabajo que incluye tres artistas invitados, de los que ya se conoce al grupo Siloé en la canción Sangre.

"¿Quién creéis que son las colaboraciones? 🧐", ha preguntado la banda a sus seguidores, que no han dudado en echar su imaginación a volar, proponiendo nombres como Arde Bogotá o Amaral. Todo puede pasar, no hay que olvidar que Viva Suecia contó con Luz Casal en el álbum El amor de la clase que sea...

Mala Prensa

Sangre (ft. Siloé)

(ft. Siloé) Fuimos felices aquí

Querer

Tú y yo contra los demás (ft. *******)

(ft. *******) Los afortunados

Dolor y gloria

Una bandera que nos sirva a los dos

Gente normal

Deja encendida una luz

Melancolía (ft. ******)

'Querer', el nuevo adelanto de Viva Suecia

De las 11 canciones que componen el disco, tres ya han visto la luz y la cuarta, Querer, saldrá el viernes 12 de septiembre.

“Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer”, dice la frase que el grupo ha escrito para anunciar este nuevo lanzamiento, el cuarto del disco. Previamente, lanzó Dolor y Gloria;Deja Encendida Una Luz, con la colaboración del actor Canco Rodríguez; y Sangre, junto a Siloé.