Viva Suecia anuncia sus dos primeros festivales en 2026 en plena gira

Una agenda apretada no es escusa para que Viva Suecia no amplíe una gira por todo lo alto en 2026. Con su Hecho en tiempos de paz tour, la banda planea recorrerse escenarios de toda España. Y ha confirmado ahora dos nuevas fechas más, esta vez en festivales.

El grupo de indie rock aterrizará en las Islas Baleares a través del Mallorca Live Festival, y actuarán el primer día de la cita musical, e 12 de junio. Casi un mes después Viva Suecia volará al otro archipiélago español y cantará el 2 de julio en el Granca Live Fest, en el Estadio de Gran Canaria.

Dos conciertos que se suman a la cada vez más dilatada lista de paradas con la gira Hecho en tiempos de paz, de la que muchos conciertos ya tienen colgado el cartel de 'sold out'.

Conciertos de Viva Suecia en 2026