Rosa Negra, la primera banda de Dani Martín

El nuevo proyecto de Dani Martín está lleno de nostalgia. Hace solo unos días el cantante emocionaba al público con el posible regreso de El Canto del Loco, una de las bandas más míticas del pop rock español. Varias generaciones han coreado sus canciones en pubs y conciertos y muchos deseaban que el reencuentro se hiciese realidad, pero finalmente no ha sido así.

El cantante aclaraba entonces que No, no vuelve, su último estreno, es un homenaje a la banda de su vida. Una canción inédita -y un álbum homónimo- que estará acompañado de diez nuevas versiones de temas de ECDL que el músico ha querido volver a grabar más de diez años después. "He regrabado diez canciones de El Canto del Loco y una inédita", contaba el artista antes del estreno de este nuevo proyecto.

Rosa Negra, una semilla que brotó en El Canto Del Loco

En No, no vuelve Dani Martín hace una especie de ofrenda a El Canto Del Loco pero también deja espacio para recordar cuál fue la primera semilla que plantó en la industria musical. Lo hizo a los 14 años con la banda Rosa Negra, el grupo con el que empezó a coquetear con el micro y los instrumentos. Rosa Negra es la génesis de lo que más tarde sería ECDL y así lo contaba hace seis años en una entrevista con El Universal.

"En la música comencé cuando nací porque era lo que me hacía sentir de un modo diferente cada vez que tenía contacto con ella. Mis padres me pusieron música desde que estaba en el vientre de mi mamá. A los 10 años tocaba la guitarra y componía canciones; a los catorce monté mi primera banda que se llamaba Rosa Negra y el Canto del Loco a los 18", explicaba.

Dani Martín y Rosa Negra // Youtube

En el vídeo de este nuevo tema el artista hace referencia a este primer grupo a través de algunos detalles. Vemos que varios jóvenes se escriben por WhatsApp, planean quedar para tocar música y así, de la manera más natural y espontánea, nacía Rosa Negra. Esos mismos chicos se encuentran más tarde en una casa, enchufan los instrumentos y despliegan una pancarta con su nombre como si se tratase de su bautismo sobre el escenario.

Parece que la letra de No, no vuelve está inspirada en ECDL pero para el videoclip Dani Martín ha preferido honrar a la banda de su adolescencia, Rosa Negra.

El cantante ha presentado el tema con un emotivo mensaje en el que pone en valor todas las cosas buenas que pasaron durante aquella época. "Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que El Canto del Loco terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años. A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO".