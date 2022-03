‘Where do we go?’: el nuevo single de La Pegatina junto a Youthstar

La Pegatina ha decidido arriesgar en su nuevo lanzamiento y lo ha hecho de la mano de Youthstar, uno los MC de la banda de productores francoinglesa Chinese Man. Se trata de una colaboración internacional con la que el grupo catalán está experimentando con diferentes estilos y mezclado inglés y español en un mismo tema.

La letra de Where do we go? hace referencia a esas situaciones en las que es más sencillo romperlo todo que tratar de arreglarlo, algo bastante común en el día a día. A nivel musical, recuerda a temas que han lanzado anteriormente como Down For Love, con el holandés Chef’s Special, o Nothing but a lie, con el alemán Querbeat.

El sencillo viene acompañado de un videoclip en el que podemos ver incluso una parte del backstage al inicio, además de una clara referencia a El planeta de los simios, imitando algunas escenas de la película ¡Con monos incluidos! Además el momento rap de Youthstar nos recuerda al cantante Macklemore en el videoclip Thrift Shop con el abrigo de pieles.

Detrás de este divertido videoclip se encuentra David Solans, conocido por ser el actor principal de la famosa serie Merlí. Solans también se ha encargado de la dirección de otros vídeos musicales como, por ejemplo, de la trombonista catalana Rita Payés.

Sobre el nuevo disco de La Pegatina

Hacia otra parte es el título del nuevo álbum de La Pegatina, que verá la luz esta primavera. Este álbum está lleno de colaboraciones internacionales como Panteón Rococó, La Vela Puerca, Querbeat, Chef’Special, Louta y muchos más que quedan por descubrir.

Todas estas colaboraciones sirven como impulso internacional para La Pegatina y servirá al grupo, que cuenta una trayectoria de 19 años, para darse a conocer en distintos lugares del mundo.