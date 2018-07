Whitney Houston acapara las listas de ventas esta semana

Como es habitual, cuando una estrella muere las ventas de sus discos se disparan en cuestión de días. Al igual que ocurrió con Michael Jackson o Amy Winehouse, era previsible que ocurriese lo mismo con el fallecimiento de Whitney Houston el pasado 11 de febrero en Los Ángeles.

Su recopilatorio Whitney: The Greatest Hits se colocó en el Top 10 de los discos más vendidos en Estados Unidos de esta semana. Según la revista Billboard, este álbum se colocó directamente en el puesto número seis al día siguiente de su muerte: "Whitney: The Greatest Hits" reapareció en la clasificación de álbumes de Billboard directamente en el puesto número 6 gracias a las 64.000 copias que se despacharon en el día que siguió a su muerte, cuando contaba solo con 48 años".

En España ha ocurrido algo similar, pero en este caso han sido tres discos de la cantante los que han escalado al Top 10 en las listas de ventas digitales: Whitney, The Ultimate Collection y la banda sonora de su película El Guardaespaldas, ocupan la cuarta, quinta y novena posición respectivamente en la lista de iTunes esta semana. Mientras que en formato físico su canción I will always love you ha aparecido directamente en el número 17.

La polémica también ha acompañado este aumento de ventas. Al día siguiente de la muerte de Whitney Houston, los precios de dos de sus discos (The Ultimate Collection y Greatest Hits) se elevaron en la tienda de iTunes de la Apple Store del Reino Unido. Tras las quejas de los usuarios, la discográfica de la cantante, Sony Music, emitió un comunicado disculpándose y afirmando que se trataba de un error: "Algunos productos de Whitney Houston fueron subidos erróneamente de precio durante el domingo en la tienda iTunes del Reino Unido. Al ser descubierto, el error fue rápidamente corregido. Nos disculpamos por cualquier ofensa que esto pudiera haber provocado".

Por otra parte, esta semana encabezan la lista de ventas digitales en nuestro país los álbumes Espècies Per Catalogar de Els Amics de les Arts, 21 de Adele y 1 de Julio Iglesias, mientras que en formato físico Serrat y Sabina encabezan las ventas con el álbum La Orquesta del Titanic, seguido del Via Dalma II de Sergio Dalma y en tercera posición aparece nuevamente Adele con su éxitoso 21.