El nuevo avance del especial de 'Hannah Montana': su vuelta a la peluca y un adelanto de la entrevista

Miley Cyrus en el especial de 'Hannah Montana' por el 20º aniversario | DISNEY+

Queda tan solo una semana para el esperado especial por el 20 aniversario de Hannah Montana. El programa recorrerá el set de grabación de la serie de Disney, con cameos de lo más esperados.

En el primer tráiler ya vimos a Miley Cyrus enfundada en su mítica peluca rubia e interactuando con sus dos padres durante el especial, y ahora vemos un poquito más de lo que está por llegar el 24 de marzo.

La artista se mimetiza a la perfección con el personaje de Hannah Montana como si el tiempo no pasara, y se la puede ver disfrutando de sus outfits y de revivir a la estrella con dos vidas.

Emoción y vínculo familiar

Tal y como se adelantó, será la podcaster y presentadora Alex Cooper quien entrevistará a Miley sobre sus recuerdos rodando la serie mítica, y la comunicadora aparece indagando en aquella etapa de la vida de la artista junto a ella. Tanto es así que en avance a la intérprete de Flowers se le saltan las lágrimas.

Por otro lado, aparecen mas imágenes de los invitados. "Hogar dulce hogar", se dicen Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus en el adelanto.

El momento amor-odio con la peluca

"La odio pero no importa", canturrea Miley Cyrus frente a la peluca de Hannah Montana, antes de ponérsela en el avance.

La artista se enfrenta así a un momento adolescente que con los años intentó dejar atrás, pero con el que se ha reconciliado y que ahora celebra junto a sus fans.