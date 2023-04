momento inesperado

Zendaya deslumbra en Coachella tras cantar 'All for us' junto a Labrinth, un tema de la serie 'Euphoria'

Coachella ha dejado momentazos inolvidables, pero sin duda uno de ellos ha sido ver por sorpresa a Zendaya subirse al escenario junto a Labrinth y escucharlos cantar All for us. No había nadie mejor que la protagonista de Euphoria para interpretar un tema de su banda sonora.