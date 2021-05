Te interesa Cuáles son las cinco razas de perro con más tendencia a desarrollar conductas agresivas

Luna y Coco lideran el Top 10. Son los nombres más utilizados por los españoles en 2020 para sus perros, uno en la categoría de hembras y otro en la de machos.

Son las conclusiones del estudio Los Nombres de Perros más Populares de la Pandemia realizado por Rover, según el cual las series y películas, la comida y los lugares son fuente de inspiración de muchos dueños para bautizar a sus mascotas. Se nota especialmente en los nombres de los machos.

Estos son los arrasan en ambas categorías.

Nombres de perras hembras

Luna

Nala

Kira

Lola

Bimba

Mia

Noa

Kiara

Dana

Gala

Nombres de perros machos

Coco

Thor

Max

Rocky

Toby

Simba

Leo

Lucas

Zeus

Bruno

Perros con nombre de comida

En cuestión de comida da igual el dulce o salado para bautizar a las mascotas. A los dueños de los perros les sirve tanto una cosa como la otra, e incluso hay mascotas que llevan nombres de marcas de alimentos (o de ropa, ejemplo el de Bimba y el de Lola).

En estos 10 nombres está la prueba de que todas las comidas sirven para llamar a tu animal de compañía.

Canela

Trufa

Bimbo

Candy

Oreo

Choco

Taco

Kinder

Cookie

Sugus

Las bebidas alcohólicas también inspiran y es Ron el nombre más repetido. Del mismo modo también en la lista están Whisky, Brandy, Birra, Baileys, Hendrix, Tequila, Gin, Syrah, y Mimosa.

Disney, 'La casa de Papel' y 'This is us'

La serie que más inspira es La casa de papel, con aportaciones a la lista como Rio, Oslo, Nairobi, Denver, Tokyo y Milan. Aunque también este año de pandemia, los dueños de mascotas han encontrado un filón en la familia de This is us. Jack, Kevin, Kate, Toby y Randal han sido también nombres muy utilizados.

El universo Star Wars, del que ha salido el éxito The Mandalorian, no falta en las partidas de bautismo caninas con nombre como Leia, Luke, Obi (Wan), Chewbacca, Anakin e incluso Darth Vader.

Tampoco faltan los héroes de Marvel con Thor como claro favorito.

Disney tiene mucho que aportar a los dueños de mascotas. Les gusta Nala, de El rey león, y también Coco, de Coco, pero no son los únicos. Sólo por citar algunos ejemplos: Simba, Pumba y Timón (El rey león), Woody y Buzz (Toy Story), Zeus (Hércules) Dori y Nemo (Buscando a Nemo) y Olaf, Elsa y Hans (Frozen).