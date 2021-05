Cuáles son las cinco razas de perro con más tendencia a desarrollar conductas agresivas y por qué

Los perros no nacen siendo agresivos, se vuelven agresivos. Las razones de por qué cambian su comportamiento las han detallado en un reciente informe de la Universidad de Helsinki. El estudio sobre la agresividad en los canes ha encontrado cuáles son las razas con más tendencia a desarrollar conductas agresivas, y cuáles las que menos.

Cuando pensamos en un perro agresivo, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de un perro de raza grande y fuerte. Un perro similar a un pitbull o un rottweiler.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. La agresividad no tiene nada que ver con el tamaño del perro, depende de otros factores como el entorno en el que vive el perro, la educación recibida y el propio animal.

Según una reciente investigación de la Universidad de Helsinki, en la que se estudió el comportamiento de 9.000 perros, el miedo, la raza, la compañía de otros perros y el comportamiento de los dueños son los factores que determinantes en lo que a agresividad se refiere.

¿Cuándo se puede decir que un perro es agresivo?

Los animales no nacen agresivos, se hacen. Este hecho es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener un animal de compañía. Tanto se trata de educarlos como cuando se estudian sus movimientos.

Porque no todos los comportamientos que tendemos a pensar que denotan agresividad lo son. Gruñidos, ladridos, chasquidos y pequeñas mordeduras rápidas son parte del comportamiento normal de los animales, siempre que se den en ambientes estables y de juego.

No todos los comportamientos que parecen agresivos en un perro lo son // Gtres

El problema surge cuando estos comportamientos se dan de manera recurrente y de forma excesiva, entonces ya se habla de agresividad como amenaza para personas u otros animales.

Aquí es cuando el dueño debe tomar precauciones y adoptar una actitud no agresiva hacia el perro para solucionar la situación.. Para ello, lo mejor es ponerse en contacto con un profesional pero si no se puede disponer de uno, el dueño debe tratar de encontrar el foco por el que el animal se comporta de esa forma y, una vez localizado, intentar reforzar y ayudar a superar ese comportamiento con disciplinas positivas y de recompensa.

La agresividad en las razas

Que los animales, independientemente de la raza, no sean agresivos por nacimiento no significa que no haya diferencia entre unas razas y otras.

Según el estudio hecho en Helsinki, sí existen algunas razas de perros con mayor tendencia a la agresividad que otras. Pero ¡ojo! Eso no significa que sean más agresivas, sino que pueden volverse más agresivas en momentos específicos o con el paso del tiempo en función del ambiente y la situación en la que vivan.

Los perros pequeños, los más agresivos

Curiosamente, el estudio ha descubierto que son los perros de raza pequeña los que suelen presentar esta tendencia. Al igual que los de mayor edad, que suelen volverse más "huraños" con los años.

Los perros pequeños son más agresivos que los medianos o grandes // Getty

¿El motivo? Es el tamaño. Al ser más pequeños, los animales se pueden sentir más vulnerables y de ahí que puedan volverse más agresivos.

Los perros pequeños utilizan esa agresividad como forma de protección frente a elementos de mayor tamaño como humanos o perros más grandes. La lógica funciona igual con los perros de edad más avanzada, ya que la debilidad y la falta de fuerza como consecuencia de la vejez los llevan a "controlar" la situación utilizando la agresividad para demostrar superioridad.

¿Cuáles son las razas más agresivas?

Los científicos del estudio analizaron 9.000 perros de 23 razas diferentes y, tras evaluar los patrones de comportamiento, desarrollaron una lista, ordenada de mayor a menor, según la tendencia de cada raza a desarrollar conductas agresivas.

En el top cinco de perros con más probabilidad de desarrollar comportamientos agresivos estarían:

Collie de pelo largo (Rough Collie)

(Rough Collie) Caniche en miniatura

Schnauzer pequeño

Pastor alemán

Perro de aguas español

De los cinco, cuatro son de tamaño pequeño y mediano. La excepción la marca el pastor alemán.

El Rough Collie sería la raza de perro que más agresividad puede desarrollar según el estudio // Gtres

En el lado contrario de la ecuación, los perros con menos tendencias agresivas, están:

Labrador

Golden Retriever

Lapponian Herder (Pastor Lapon)

(Pastor Lapon) Shetland Sheepdog (Pastor de las islas Shetland)

(Pastor de las islas Shetland) Staffordshire Bull Terrier

El labrador y el Golden Retriever son las razas más dóciles del estudio // Gtres

Desde la universidad aseguran que los resultados no son concluyentes y no se puede decir qué raza es la más agresiva. Existen más de 300 razas de canes diferentes y tendría que realizarse un estudio completo para poder realizar una lista oficial que sugiera qué animales pueden ser más dóciles que otros y cuáles más agresivos.