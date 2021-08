Así come un superhéroe: cómo se alimenta Jason Momoa para estar tan cuadrado

En muchas ocasiones se ha leído por ahí que Jason Momoa, el actor que interpreta a Khal Drogo en Juego de Tronos o a Aquaman en el universo DC, es seguidor de la dieta keto o cetogénica. Pero su entrenador, Damian Viera, ha cortado esos rumores: Jason come mucha carne roja, sí, pero no se corta tampoco con los hidratos de carbono.

La dieta keto consiste precisamente en suprimir esa sustancia, pero en la dieta que lleva Momoa no solo no están restringidos, sino que son parte fundamental. "Los hidratos se usan como combustible", explica Viera, "lo que no come es pan o pastas, los saca de la fruta y las verduras crucíferas".

El entrenador ha querido explicar también por qué un entrenamiento como el que sigue Jason Momoa no es compatible con esa dieta. "Su entrenamiento es muy explosivo. No puedes obtener esa explosividad de la grasa", comenta. Por lo tanto, Jason toma la mayor parte de sus carbohidratos por la mañana para tener ese combustible el resto del día, y cena principalmente proteínas.

Otra regla que sigue el actor es el ayuno intermitente, sobre todo cuando tiene que interpretar un papel que requiera músculos muy definidos. "Nos sirve para depurar los órganos: el hígado, los riñones, la vesícula biliar y los intestinos", explica el entrenador. Además, con ese ayuno se pierde también una parte de agua haciendo que la piel se pegue más al músculo y lograr ese aspecto impresionante.

Inmerso en su nueva película

Momoa está ahora metido en el rodaje de Dune, la película dirigida por Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) y que cuenta con la participación de Timothée Chalamet, Josh Brolin y Javier Bardem.