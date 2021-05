Arturo Valls explica en qué consiste la dieta con la que se ha puesto en forma: "No paso hambre"

Arturo Valls ha sido el primer invitado de la semana en pasar por El Hormiguero. Lo ha hecho para presentar la segunda temporada de Mask Singer, que volverá a la pequeña pantalla el próximo lunes 17 de mayo y promete ser mucho más internacional. "He tenido que desempolvar el inglés que no tenía", ha bromeado Arturo.

Pero además de hablar de Mask Singer, del que ya sabemos algunas pistas de los 15 nuevos concursantes, Valls también ha hablado de otros temas por los que se ha interesado Pablo Motos.

Sobre las fiestas de Los Javis, de las que corre el rumor de que son épicas, Arturo corrobora la leyenda en clave de humor: "Parecen valencianos, con eso te lo digo todo. Y en ellas hay mucho más alcohol del que se puede beber".

Ayuno intermitente: el motivo de su cambio físico

Motos ha querido saber el motivo del cambio físico de Arturo, mucho más en forma en estos últimos meses. "La excusa fue una película porque el personaje exigía que estuviera un poco más en forma", ha explicado el actor y presentador, asegurando que se ha quedado la rutina que siguió durante el rodaje para prepararse.

Pero además de la rutina de ejercicio, Valls ha desvelado que practica el ayuno intermitente. "¿De cuántas horas?", ha querido saber Pablo. "De 14 horas. No como nada en ese tiempo y no paso hambre, si la pasara no la haría", le ha explicado Valls: " A las cinco o seis de la tarde es la última vez que como del día, una merienda con fruta. Y ya hasta el desayuno del día siguiente a las nueve o diez de la mañana, que es un placer y te levantas con una ilusión...".

¿En qué consiste el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente no es una dieta en como tal, sino una forma de alimentación que a algunas personas les da resultados de lo más satisfactorios sin poner en peligro su salud con dietas restrictivas.

Hay varios tipos de ayunos intermitentes que no requieren tantas horas de ayuno, como por ejemplo la dieta que practica Arturo Valls en la que come 10 horas y para las 14 restantes, o una muy similar llamada 16:18, comer durante ocho horas y parar las otras 16.

La dieta 5:2 es otro tipo de ayuno el cual pretende en mantener una dieta hipercalórica, de unas 500 calorías durante dos días a la semana, los que quieras y comer de forma normal los cinco restantes.