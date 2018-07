Las 10 claves del 'Hygge', o cómo encontrar la felicidad en las pequeñas cosas

MOVIMIENTO QUE LLEGA DE DINAMARCA

Dinamarca, el país más feliz del mundo según un informe de la ONU, y no solo por as medidas adoptadas por el Goberno danés, sino porque se han propuesto ser felices, y no con terribles esfuerzos que les lleven a la frustación, sino al contrario: aprendiendo a disfrutar de las pequeñas cosas del día a día. Eso es lo que se conoce como Hygge, un movimiento que busca la felicidad en los momentos compartidos con la gente a la que queremos, los amigos, o a nosotros mismos.