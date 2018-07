Ir a conciertos regularmente alarga la esperanza de vida, según un estudio

¿Hay algo mejor que ver tocar a tu artista o grupo favorito en directo? A veces, hasta nos ponemos un poco nerviosos antes de que empiece el show. Sin duda, ir de concierto es un planazo, a pesar de que no siempre puede ser una buena experiencia: las colas, la poca visibilidad, los pisotones del que tienes al lado... Pero al final, todo sufrimiento compensa. Te lo has gozado cantando tus temas favoritos y eso no hay quien te lo quite.

Pues bien, tenemos buenas noticias para los amantes de los conciertos y festivales. Un estudio asegura que acudir de manera regular a conciertos aumenta la esperanza de vida. Esto se debe a que mientras disfrutamos de un show, nuestras emociones positivas aumentan considerablemente y de ahí que mejore nuestro bienestar personal. Según los expertos, pasar 20 minutos escuchando música en directo son suficientes para que nuestra sensación de felicidad aumente un 21%. Esto significaría que nuestra esperanza de vida puede llegar a aumentar hasta 9 años. Practicar yoga, por ejemplo, incrementa nuestro bienestar un 10%, es decir, la mitad.

via GIPHY

Los investigadores pudieron llegar a esta conclusión gracias a un registro de pruebas psicométricas y de frecuencia cardíaca realizadas mientras los sujetos realizaban distintas actividades, como yoga o pasear al perro. Los que más sensaciones positivas registraron fueron los que estaban de concierto: incrementaron un 75% la estimulación de su mente y un 25% la sensación de estar cerca de los demás.

Se trata de una investigación realizada por Patrick Fagan, de la Universidad de Goldsmith's (Londres) en colaboración con O2, una compañía encargada (precisamente) de organizar conciertos y eventos en la capital de Reino Unido.

via GIPHY