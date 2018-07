Descubre la técnica del ruido rosa, la mejor manera de combatir el insomnio

Llevas levantado desde las 7 de la mañana, has ido al trabajo, has comido, has hecho todos los recados que tenías pendientes... llegas a casa y vuelves a salir, porque el día todavía no se ha terminado: te toca sacar al perro. Vuelves a casa y ahora sí, te pones el pijama. Cenas y mientras ves la televisión o alguna serie ya comienzan a cerrarse tus ojos. Sin embargo, cuando te metes en cama, no puedes parar de dar vueltas. El cansancio es tan fuerte que te impide conciliar el sueño. También otro problema recurrente es que, aunque consigas dormir, te despiertes antes de las seis horas de sueño. Algo que te pasará factura al día siguiente, sí o sí.

Bien, si te pasa esto, seguro que ya has probado más de un método para poder dormir bien: contar ovejitas, tomarte un vaso de leche, una infusión... pero de nada vale.

Un nuevo estudio, publicado en Frontiers in Neuroscience, ha demostrado la eficacia de escuchar el denominado "ruido rosa" para conciliar el sueño. Este sonido está formado por una barra de ondas delta que favorecen el sueño profundo en gran medida. Prueba a ponerte estas grabaciones a un volumen bajito, adecuado para el oído y con la luz baja. Poco a poco, notarás como tu cabeza consigue despejarse y, por fin, descansar.