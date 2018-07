10 errores al aplicar crema solar a los niños

Si estás pensando en las vacaciones y en los largos días de descanso con tu familia, es importante tener en cuenta de que hay que protegerse correctamente del sol, ya sea en la playa como en la montaña.

Aunque parece una cosa fácil, es muy común no ponerle bien la crema solar a los niños. Y muchos padres y madres cometen errores que pueden ser perjudiciales para la salud de los más pequeños.

1. Aplicar la crema solar al niño justo antes de entrar en el agua

Lo recomendable es hacerlo media hora antes de salir a la calle, o al playa o piscina, ya que la gran mayoría de las cremas solares no son de acción inmediata.

2. Dar la protección después de ponerse el bañador

Es más complicado extender la crema con el bañador puesto. Así que primero tenemos que aplicar la protección, en todo el cuerpo, y así nos aseguramos de que la piel absorbe bien el producto.

3. Usar poca crema protectora

Es importante que no olvidemos ninguna parte del cuerpo. Para asegurarnos de hacerlo correctamente, dividimos el cuerpo del niño en 11 zonas: la zona 1 será la cara, donde solamente necesitarás un dedo de crema solar. Para el resto del cuerpo, dos dedos de producto.

4. Empezar a aplicar crema en las piernas

Lo correcto es empezar por la parte superior, ya que es la que primero está en contacto con el sol. Y luego seguir con todo el cuerpo.

5. Extender la protección solar de forma arbitraria

Hay que aplicar la crema en círculos, haciendo un pequeño masaje. Si pruebas de hacerlo de esta manera, será mucho más rápido y sencillo de extender todo el producto.

6. Olvidarse de algunas zonas

Es importante que apliquemos la crema en todo el cuerpo, sin olvidarnos del empeine, las orejas, la nuca, los párpados, labios y manos.

7. Aplicar poca crema en la nariz

La nariz es la zona de la cara que más se quema, así que no tengas miedo y aplica bastante crema solar.

8. No usar protección solar en días nublados

Aunque parezca que no hay sol, los rayos ultravioletas no desaparecen y son perjudiciales. Así que no te olvides de usar crema solar en los días nublados.

9. Usar perfume antes de tomar el sol

Con el sol, el perfume puede provocar alergias y manchas.

10. No repetir la aplicación de la protección solar.

Cada dos horas, hay que volver a aplicar crema, ya que su durabilidad no es de todo el día.