NO COMAS SI AÚN NO LO HAS HECHO

Este es el motivo por el que deberías lavarte los dientes SIEMPRE antes de desayunar

¿Antes o después de desayunar? La respuesta parece clara. Hemos interiorizado que los dientes se lavan siempre después de comer. MAL. En el caso del desayuno hay que hacerlo antes. Nunca deberíamos desayunar sin haber pasado el cepillo. Este es emotivo.