Estos son los alimentos que debes evitar tomar en el desayuno

"El desayuno es la comida más importante del día". Cuántas veces habremos escuchado esa frase a nuestros padres y madres. No es un refrán castellano, pero sí es una de las creencias populares más arraigadas de nuestra cultura. Sin embargo, la ciencia se ha encargado de desmontar, con el paso de los años, algunos de estos falsos mitos.

Las prisas por la mañana, la falta de tiempo, la dificultad de los niños para comer determinados alimentos... Todos esos factores hacen que muchas veces, los alimentos que elegimos para desayunar, no sean del todo saludables. Grasas trans, zumos envasados con demasiada azúcar... Elimina estos alimentos de tu dieta mañanera si no quieres que te pasen factura a largo plazo. ¿Son saludables los alimentos que tomamos de desayuno?. Descúbrelo.

Tostadas con mantequilla y mermelada

Las tostadas son una buena opción para desayunar, sobre todo si el pan es fresco. Sin embargo, si este pan lo untamos con toneladas de azúcar, deja de ser una opción saludable para convertirse en casi una tarta de cumpleaños.

Bollería industrial y galletas

Crean bolsas biodegradables con restos de pan y bollería

La mayoría de los bollos y pasteles envasados contienen una gran cantidad de aceite de palma, una grasa bastante perjudicial para la salud. Los niños pequeños deben evitar estos alimentos, ya que pueden afectar a su desarrollo. El sobrepeso y la obesidad son las consecuencias más comunes.

Snacks

Snack de arándanos

Parece que son saludables, pero nada más lejos de la realidad. Los pequeños entrantes que prometen saciar tu hambre de media mañana no son más que alimentos azucarados que tendrán en tu organismo el efecto contrario: te darán más hambre. Sustitúyelos por una pieza de fruta.

Zumos

El zumo de naranja es malo si se toma en ayunas.

Ningún zumo, por muy natural que sea, sustituye a una pieza de fruta. Al licuar la naranja, por ejemplo, pierde la totalidad de su fibra. ¿Y qué queda? El azúcar. Por lo tanto, conviene evitar tomar zumos en exceso, sobre todo si son envasados. Contienen una gran cantidad de azúcares añadidos.

Pan industrial

Con pan blanco obtienes un esponjoso bocadillo

El pan blanco contiene una gran cantidad de grasas de absorción rápida. Es decir, el cuerpo metaboliza rápidamente estos hidratos, lo que provocará que volvamos a tener hambre en un corto período de tiempo.

¿Y si no tengo hambre?

No hay problema. Eso sí, deberás compensar los nutrientes que no has tenido en el desayuno en la próxima comida. Lo importante es lograr un equilibrio entre hidratos, grasas y proteínas.