Las 5 mejores máquinas del gimnasio para perder calorías

1. La cinta de correr

Creo que todos estamos de acuerdo en que la cinta nos hace sudar, ¡y mucho! Es la máquina cardio que siempre tenemos en mente si nos imaginamos en el gimnasio. Su reputación tiene una buena razón, ya que esta máquina nos hace usar todo nuestro cuerpo y gastar una gran cantidad de energía. Además, nos permite elegir el nivel de forma fácil y quemar muchas calorías en poco tiempo. Solamente andando durante una hora, podemos llegar a quemar entre 300 y 400 calorías. Y si nos animamos a probarla corriendo, la cantidad oscila entre las 600 y 1200 calorías por hora, según el nivel y la inclinación que hayamos escogido durante el ejercicio. De hecho, es bueno usarla con un poco de inclinación porque nos ayuda a mantener el equilibrio más fácilmente. Sin embargo, el uso de la cinta puede llegar a dañar las rodillas debido al impacto de nuestro cuerpo sobre la máquina. Por esta razón, algunos entrenadores aconsejan fortalecer esa zona con otros ejercicios anteriormente.

Ir al gimnasio es uno de los própositos de año nuevo más repetidos / Getty

2. Remo hidráulico

Algunos entrenadores eligen el remo hidráulico como la mejor máquina para perder peso. El porqué de esta calificación es sencillo: a medio camino entre las máquinas de cardio y las de fuerza, este aparato nos hace usar el 80% de nuestra masa muscular y activa todo el cuerpo. Por eso, al ejercitar los brazos y las piernas por igual, se pueden llegar a quemar 1000 calorías por hora. Como en todas las máquinas, debe hacerse un uso correcto para poder conseguir nuestros objetivos. Es aconsejable utilizar el remo hidráulico en intervalos de 10 minutos con la postura adecuada, de manera que el cuerpo forme un ángulo de 145 grados cuando se incline hacia atrás.

Remo hidráulico / Agencias

3. La bicicleta estática

Aunque permanezcamos gran parte del tiempo sentados mientras pedaleamos en la bicicleta estática, ésta es una de las mejores máquinas para ponerse a tono para el verano. Eso sí, aconsejamos desarrollar la actividad en grupo, es decir, en una clase de Spinning, para poder conseguir mayores resultados. La bicicleta estática está pensada para usuarios novatos que no han ido demasiado al gimnasio y no están acostumbrados a usar máquinas, ya que es muy difícil lesionarse con ella y además es muy fácil utilizarla. También permite quemar muchísimas calorías, de 500 a 1000 por hora, si se usa correctamente. Para ello, es bueno mantener la resistencia a un nivel alto y una velocidad constante.

Personas usando la bicicleta estática / getty images

4. La máquina de step

Los rumores dicen que subir escaleras es una buena manera de perder peso y conseguir unos buenos glúteos. Y por suerte o por desgracia, estos rumores son totalmente ciertos. Una persona que pese 65 kilos puede llegar a quemar 500 calorías en una hora subiendo y bajando escaleras. Así que imagínate lo que podrías hacer en una máquina de gimnasio donde puedes regular las opciones de tu ejercicio. A diferencia de los otros aparatos del gimnasio, la máquina step requiere hacer un esfuerzo extra al sacar y volver a poner el pie en la máquina. Si piensas que 500 calorías son pocas, puedes coger una pesa de 1 kilo en cada mano para que el resultado sea aun más positivo.

Máquina de step / Agencias

5. Elíptica

Finalmente, la elíptica es la última máquina de nuestra lista. Hay controversia alrededor de este aparato según los entrenadores, ya que algunos la califican como una de las mejores máquinas para quemar calorías y otros opinan que quien la use en un nivel bajo quema lo mismo que sentado en el sofá de su casa. No obstante, todos están de acuerdo en afirmar que es una de las mejores máquinas para principiantes y que permite realizar deporte a aquellas personas que tienen una lesión leve y no pueden hacer los ejercicios que normalmente llevarían a cabo. Para esos expertos a favor de la elíptica, una persona de 80 kilos puede quemar una media de 800 calorías en una hora. El secreto de esta máquina es que, haciendo un ejercicio parecido al de la cinta, nuestras articulaciones no sienten ningún tipo de estrés. Además trabajamos todo el cuerpo, incluyendo la pared abdominal.