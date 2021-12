Ocho famosos que dieron un paso al frente y dijeron que tienen SIDA

El VIH no entiende de clases u orientación sexual. Ni si quiera las caras más conocidas están a salvo. Algunas de ellas sufrieron está enfermedad y otras, aún la padecen. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA , le ponemos rostro al VIH, arrebatador de vidas que afecta a millones de personas en todo el mundo.

A pesar de que cada vez conocemos más información sobre el VIH, siempre ha sido un tema tabú y continúa habiendo mucho estigma en torno a la enfermedad. Cualquier persona puede contraer Sida, incluso las personalidades más ricas o las más conocidas. ¿Pero de qué sirve tener fama y dinero si falta lo fundamental, la salud?

Desde las butacas de las salas de cine y los focos de la gran pantalla con el actor Pedro Zamora, pasando por las gafas de bucear de Greg Louganis, o por las zapatillas de baloncesto de Magic Johnson, hasta exigir un papel protagonista en los más prestigiosos escenarios con Freddy Mercury. El VIH se ha apoderado de las almas de muchos rostros conocidos, en algunos casos, apagando su luz para siempre, añadiéndolas en su mochila, donde siempre hay hueco para alguien más. Destacamos a ocho celebridades que han tenido el coraje de hacer público su estado de VIH, con el objetivo de crear conciencia y ayudar a todos aquellos cuya voz se debilita, cada día un poco más, bajo la sombra de la enfermedad.

Arthur Ashe

Arthur Ashe, víctima del VIH // Getty Images

Arthur Ashe, tenista de renombre mundial, participó de manera activa en la concienciación sobre el VIH y el Sida.

Ashe contrajo el VIH por a una trasfusión de sangre tras someterse a una operación de corazón en el año 1983. Debido a que en la prensa comenzaron a correr rumores, hizo pública su condición.

En 1992 dio unas declaraciones en The New York Times que desataron un fuerte movimiento de concienciación sobre el VIH y el Sida: “Así como estoy seguro de que todos en esta sala tienen algún asunto personal que le gustaría mantener en privado, nosotros también. Ciertamente, no hubo ningún asunto médico o necesidad física de hacer pública mi condición médica”.

En consecuencia, más celebridades comenzaron a hacer público su diagnóstico de la afección. Pero el tenista no ganó el partido, y derrotado por un VIH que jugaba con muy poca deportividad, Arthur Ashe falleció en 1993 a la edad de 49 años.

Eazy-E

Eazy-E, víctima del SIDA // Getty Images

Dicen que la música ayuda a combatir las enfermedades, pero en este caso, ni los mejores éxitos hip-hop de los años 90 consiguieron vencer al VIH.

Eric Lynn Wright, artísticamente conocido como Eazy-E, era miembro del grupo de hip-hop con sede en Los Ángeles NWA. Sin embargo, en 1995 falleció, justo un mes después de recibir su diagnóstico de SIDA.

Entre sus últimas palabras, un mensaje de redención, junto con sus últimos recuerdos, se grabó en la mente de todos sus seguidores, y que probablemente sigan recordando a día de hoy. “No digo esto porque estoy buscando un cojín suave donde sea que me dirija, solo siento que tengo miles y miles de jóvenes aficionados que tienen que aprender qué es real en lo que respecta al sida. Como los demás antes que yo, me gustaría convertir mi propio problema en algo bueno que llegue a todos mis amigos y sus parientes".

Eazy-E no pudo luchar de manera activa por la causa, pero si ha tenido la oportunidad de hacerlo su hijo, el rapero Lil Eazy-E, que ha continuado con el legado musical de su padre, cogiéndole el relevo en su carrera artística y convirtiéndose en un conocido activista del VIH y del Sida.

Greg Louganis

Greg Louganis, activo en la lucha contra el Sida y VIH // Getty Images

Fue campeón olímpico en la década de 1980. Pero su cara más conocida no es la de ser un buceador de renombre, sino la de ser un auténtico luchador contra el VIH. Greg Louganis se quitó su traje de buceo y sus gafas acuáticas, y se puso una armadura, cogió su arma más poderosa y batalló, con todas sus fuerzas, contra este gran enemigo.

Le diagnosticaron VIH en 1988 y desde entonces, ha utilizado su pasión por el buceo como motivo para seguir adelante, dando pasos y ganando pequeños duelos. Al recordar su diagnóstico, Louganis le dijo a ESPN en 2016: “Mi médico me animó a que lo más saludable para mí sería seguir entrenando para los Juegos Olímpicos. El buceo fue algo mucho más positivo en lo que enfocarse. Sufrí de depresión; si tuviéramos un día libre, no podría levantarme de la cama. Simplemente me taparía la cabeza con las mantas. Pero siempre que tuviera algo en el calendario, aparecía”.

Actualmente, Louganis continúa siendo toda una inspiración, no solo para los atletas o los más deportistas, sino también para todos aquellos que luchan contra el estigma del VIH.

Freddie Mercury

Freddie Mercury, el resto del Sida // Getty Images

Freddie Mercury es el rostro del Sida. El 23 de noviembre de 1991, la estrella del rock anunció al mundo entero que era portador del virus VIH. El líder de Queen visibilizaba así una enfermedad contra la que llevaba luchando años. El impacto que supuso esta confesión por parte del artista se agigantó porque, tan solo un día después, el cantante falleció de Sida.

Los Angeles Times informó el anuncio que hizo poco antes de su muerte: “Tras la enorme conjetura de la prensa durante las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo en la prueba del VIH y tengo SIDA. Sentí que era correcto mantener esta información privada hasta la fecha para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y fanáticos de todo el mundo sepan la verdad y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos los de todo el mundo en la lucha contra esta terrible enfermedad”.

Con 41 años, una de las voces más conocidas en todo el mundo dejó de cantar para siempre. Freddie Mercury y su innegable talento musical, siguen inspirando a la gente en la actualidad.

Magic Johnson

Magic Johnson, victorioso en la batalla contra el Sida // Getty Images

Cuando decimos que algunos héroes no llevan capa, nos referimos a personalidades como Magic Johnson. No solo es una ex estrella del baloncesto, también fue una de las primeras celebridades en informar al mundo que es VIH positivo.

En medio de una época donde la sociedad creía muchos conceptos erróneos sobre la enfermedad, Johnson hizo su anuncio en 1991 durante una rueda de prensa: “Debido al virus del VIH que he adquirido, tendré que retirarme de los Lakers. Planeo seguir viviendo durante mucho tiempo”.

Johnson no pudo seguir ganando campeonatos junto a su equipo, pero si ganó el partido final contra el Sida, y cumplió su plan. Mientras todavía participaba en los deportes como comentarista, también fundó la Fundación Magic Johnson, una organización educativa cuyo objetivo es prevenir la propagación del VIH.

Pedro Zamora

Pedro Zamora, fallecido a la edad de 22 años por Sida // Getty Images

El Sida no solo dejó huella en el ámbito de la muisca o del deporte. También, hizo su casting para la gran pantalla y para los importantes cines, haciéndose con el papel principal y, en ocasiones, quitándole el puesto a los mejores actores.

Es el caso de Pedro Zamora, que fue uno de los miembros del elenco de la serie de telerrealidad Real World: San Francisco de MTV. De hecho, el actor usó este programa como plataforma para la concienciación sobre el VIH y el Sida, así como para apoyar y luchar por los derechos de los homosexuales. Se citó a Zamora diciendo: “Como jóvenes homosexuales, estamos marginados. Como jóvenes seropositivos y con sida, estamos totalmente descartados ".

Desgraciadamente, su corta vida no le permitió continuar en esta batalla y en 1994 murió a la temprana edad de 22 años.

Charlie Seen

Charlie Sheen, activo en la lucha contar el VIH // Getty Images

Charliee Sheen es otro importante de la gran pantalla a quien el VIH trató de reemplazar. Pero esta vez sin éxito.

En 2015, el actor anunció públicamente su diagnóstico de VIH. Aunque Sheen es seropositivo desde 2011, decidió dar a conocer su condición para crear conciencia. A la controversia se suma su admisión de que continuó teniendo relaciones con mujeres sabiendo que era VIH positivo en ese momento.

Sin embargo, Sheen podría estar buscando algo de redención al afirmar que no debe “rehuir las responsabilidades y oportunidades que me impulsan a ayudar a los demás. Ahora tengo la responsabilidad de mejorarme y ayudar a muchas otras personas”.

Chuck Panozzo

Chuck Panozzo, bajista y superviviente de VIH // Getty Images

Fueron dos las razones que empujaron a Chuck Panozzo, fundador y bajista de la banda Styx, ha abogar por el activismo: La prevención del VIH y los derechos de los homosexuales.

El músico anunció su diagnóstico de VIH en 2001 y, en consecuencia, escribió una memoria detallando su experiencia en este vis a vis, del cual resultó vencedor.

En 2012, Panozzo declaró que ser miembro de Styx era su principal fuente de apoyo, diciendo: “Lo que la banda me ha enseñado psicológicamente es que necesito salir y estar con mi banda mientras continúan su legado en el rock 'n 'roll world forever. ¿Cómo podría eso no ayudarme en mi proceso de recuperación? Tengo una banda que está dispuesta a asegurarse de que me mantenga saludable ".

Actualmente, el fundador de Styx mantiene su condición con medicamentos y sigue activo en la lucha contra el VIH.