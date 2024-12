¿Qué se hace Cristina Pedroche en las cejas? El tratamiento por el que recibe críticas

Cristina Pedroche no para de sorprender con la estética. Si bien la de Vallecas tiene una cita anual en las Campanadas para lucirse con vestidos llamativos y con una historia detrás, en sus redes sociales también muestra día a día algún que otro truquito.

Entre todas las tendencias que luce la presentadora de televisión hay una que destaca por encima del resto: su estilo de cejas, el cual se muestra en su máximo esplendor cada cierto tiempo.

Pedroche siempre da de qué hablar, y decidió cambiar sus cejas radicalmente hace ya un tiempo. De hecho, actualmente las tiene muy gruesas, definidas y sombreadas. Además, deja claro que son una parte muy importante para ella.

Cristina Pedroche | GettyImages

Como suele ser habitual, la vallecana contó qué se había hecho abiertamente, expresando que había sido el tratamiento de su vida: se trata de un Brow Up, más conocido como un laminado de cejas, que consigue crear la misma sensación que si tuvieran gomina y se las puede peinar así hacia arriba.

Todo ello se lo ha hecho en el exclusivo salón L' Atelier du Sourcil (El taller de cejas). Este tratamiento lo probó en 2022, y probó varias veces más tras ese primer contacto.

Así es el tratamiento

La revista Hola pudo hablar con la experta que se encarga de hacerle este tratamiento a la presentadora, y ella les detalló en qué consiste el procedimiento: "Fijar, alisar y disciplinar las cejas, dando un efecto de gel fijador".

"Su mantenimiento y cuidados son muy fáciles, debido a que solo es peinarlas según la manera que te guste", añadió la profesional. Por último, explicó el paso a paso: "Primero se peina la ceja según a la clienta le gusta, se pone un pegamento chicle y luego se ponen dos productos. El primero es para alisar la ceja y poder peinarla, y el otro es un fijador".

Cristina Pedroche en 2014 | GTRES

El tratamiento dura 45 minutos y cuesta 80 euros. Por este tiempo y precio, Pedroche ha pasado de lucir en sus inicios unas cejas de hilo a unas gruesas y que parecen más pobladas por la posición fija hacia arriba de cada pelo.

Sin embargo, parece que ya le ha pasado la moda de pasar por el centro estético, y les intenta dar ese mismo efecto desde casa. Así lo contó en mayo de 2025, a través de un post en Facebook donde mostraba una imagen de ella muy joven: "Como el tema de mis cejas siempre os gusta, aquí os dejo una foto de cuando tenía 18 años para que veáis la diferencia". En la instantánea se podía apreciar claramente la diferencia en la moda de las cejas.

"Siempre he tenido las cejas gorditas y me gustaba llevarlas muy definidas. Antes estaba obsesionada y cada vez que me veía un pelito me lo quitaba y eso al final hace que te vayas quitando algunos que no tocan. Un día me dijo una amiga: te estás dejando unas cejas raras. Y tenía mucha razón", relató la colaboradora, con total sinceridad.

"Decidí cortarme el flequillo recto por encima de los ojos para taparlas bien y así no vérmelas y estuve 4 meses sin quitarme ni un pelo. No sabéis lo que me costó, jaja. Pero al final volvieron a salir y ahora yo solo me voy quitando los que 100% estoy segura que no quiero que estén. Si hay duda lo dejo", contó Pedroche en el post.

De esta forma consiguió lo que quería: "Y así con años al final han crecido. Solo he tenido que tener paciencia. No me he hecho ningún tratamiento de nada. De vez en cuando me las he teñido para rellenar algún hueco pero ahora ya siempre prefiero maquillarlas. Y el laminado me lo he hecho también alguna vez pero leí que no era muy bueno hacerlo muchas veces porque el pelo se debilita así que ahora me las peino yo con gomina o con algún fijador. (Si queréis algún día os enseño cómo lo hago)".

Cristina Pedroche con un maquillaje en tonos violetas | Instagram

Las críticas que ha recibido por sus cejas

Por supuesto, si hay alguien que recibe mucho odio por redes sociales es Cristina Pedroche. La colaboradora de televisión siempre es criticada por alguna razón, y sus cejas han sido motivo de ello.

En una ocasión, la presentadora decidió darle un toque distinto al tratamiento, y se aclaró las cejas, algo que sentó aún peor. "Siempre me critican las cejas, así que hoy he probado a aclararlas lo máximo a ver si así os gustaban más, pero me han dicho de todo igualmente. Así que, como siempre, yo a lo mío. Iré cambiándolas según me apetezca porque la verdad es que así también me gustan", ha confesado.", escribió en sus redes.

"Si no te gustan gordas (las cejas) no las lleves así, pero déjame que yo las lleve como quiera", expresó en el post que describió la que había sido su evolución con las cejas.