La vacuna contra la Covid-19 puede producir desajustes menstruales: estos son los motivos

Sí, has podido sufrir alteraciones en el ciclo menstrual tras ponerte la vacuna frente al COVID: estos son los motivos // laSexta.com

Desde que la vacunación ha pasado de suministrarse únicamente a sanitarios y personas mayores, pasando a la gran mayoría de la población, se están dando numerosos casos de mujeres que han sufrido algún desajuste menstrual tras la vacunación.

En Zapeando han querido abordar este tema ya que, debido a la gran cantidad de bulos que circulan por la red al respecto —como el de que la vacuna produce infertilidad—, Boticaria García ha querido explicar a qué se deben estas alteraciones y cuáles son las causas científicas.

Gracias a las redes sociales, se supo que era relativamente común que algunas mujeres experimentaran un sangrado antes de la fecha en la que debería venirles la regla, flujos menstruales más abundantes, e incluso ausencia de regla tras la vacunación.

La antropóloga y doctora Catherine Clamshell de la universidad de Illinois (EEUU) explicó en Twitter que su periodo menstrual le había llegado antes y más abundante justo una semana después de haberse puesto la vacuna contra la Covid-19. Fue la respuesta de tantas otras mujeres explicando que les había ocurrido algo similar lo que le llevó a realizar una encuesta abierta para reportar cuántos casos de de desajustes menstruales se habían producido.

En España ha ocurrido algo similar con la matrona Laura Cámara, que también ha realizado una encuesta a través de redes sociales para reportar estos casos como efectos secundarios.

Estas dos encuestas sirven para que se realice un estudio científico como tal que investigue la relación entre vacunación y menstruación.

Síntomas de desajustes menstruales tras la vacunación

Aumenta o disminuye el sangrado

Ausencia de regla

Dos reglas en un mismo periodo menstrual

Se ha visto que, tal como ocurre con otras vacunas como la de la gripe o la del papiloma humano, estos cambios son temporales y no afecta a la fertilidad de las mujeres. Boticaria García incide especialmente en esto último debido a la gran cantidad de bulos que circulan por la red: "los estudios nos indican que las vacunas no afectan a la fertilidad"

Menstruación en mujeres menopáusicas y hombres trans

También se han visto casos que tras la vacuna, tanto mujeres menopáusicas y hombres transexuales que ya no menstruaban, les ha venido la regla. "De todos modos hay que decir que al porcentaje de personas a las que les pasa no es alarmante. De momento son 8,6 casos de flujo menstrual aumentado por cada millón de vacunas administradas", ha añadido Boticaria teniendo en cuenta los casos reportados.

Los motivos de los desajustes menstruales

La ciencia tiene dos hipótesis que podrían explicar estos desajustes menstruales:

Durante la menstruación las células inmunitarias están trabajando, creando y descomponiendo el revestimiento del útero. Con la vacuna se producen unas moléculas inflamatorias que son capaces de llegar incluso al útero y estimular estas células inmunitarias. Esto podría explicar que el revestimiento del útero se desprenda antes o más intensamente.

Pero más allá de esta hipótesis, Boticaria García explica que hay muchos otros factores que pueden producir desajustes menstruales: el estrés, la ansiedad o la nutrición son otros factores que pueden provocar que la menstruación varíe de fecha, cantidad e incluso se produzca amenorrea (ausencia de sangrado).

Todos estos factores dificultan que se pueda crear una línea de causa-efecto entre la vacunación y la menstruación y por eso no aparece en la ficha técnica por el momento.