La pregunta se plantea a todos los que reciben la vacuna del coronavirus. ¿Eres diestro o zurdo?

No es una pregunta casual, se plantea porque poco después de recibir la inyección empiezan las molestias en el brazo, un dolor que se manifiesta especialmente al elevarlo o al dormir sobre el brazo pinchado y que pasa alrededor de 48 horas después de recibir el pinchazo.

¿Por qué ocurre? ¿Se puede hacer algo para evitarlo? ¿Tienen todas las vacunas este efecto secundario?

¿Por qué duele el brazo tras vacunarte del coronavirus?

El dolor que se siente en el brazo tras recibir la vacuna del coronavirus está relacionado con la activación del sistema inmunológico.

Las células presentadoras de antígenos actúan cuando detectan una sustancia extraña. La toman como un elemento invasor y activan una reacción que produce anticuerpos y protección duradera contra patógenos específicos. Es lo que se conoce como respuesta inmune adaptativa.

Esto no es inmediato, lo que es inmediato es el dolor que también está relacionado con la respuesta que dan las células presentadoras de antígenos. Estas células van a asociadas a la aparición de otras y a que se produzcan una serie proteínas (citoquinas, quimiocinas y prostaglandinas), que se encargan de llevar más células inmunes. Eso es lo que puede provocar enrojecimiento, hinchazón y dolor en la zona.

También influye el punto del brazo en el que se pone la vacuna: la zona lateral del músculo deltoides. "Está muy vascularizado y su función básica es la movilidad del hombro. Es por eso por lo que puede dificultar la realización de los movimientos, como esa separación del brazo o dormir sobre el lado vacunado cuando se ha administrado el líquido justo ahí", explica el doctor Antonio Ríos Luna, especialista en Traumatología, en El Mundo.

Otra de las razones del dolor podría ser la velocidad de la inyección. Según detalla Ríos Luna, "la lentitud de la administración de cualquier inyección intramuscular es importante, sobre todo con cantidades importantes de líquido. Si se hace rápidamente, se genera una presión demasiado brusca en el músculo, separando las fibras y provocando más dolor".

El dolor no es el mismo en todos las personas. Además de la velocidad de la inyección, dependen otros factores como el sexo, la edad o el estrés.

En alguna personas además el dolor puede darse en los ganglios linfáticos de la zona de la axila o en la clavícula. Este proceso se conoce como linfadenopatía clínica y no precisa ni de consultas ni de pruebas específicas. Se pasa de manera espontánea a los pocos días.

¿Todas las vacunas del coronavirus provocan dolor de brazo?

No todas las vacunas del coronavirus llevan el dolor de brazo asociado como efecto secundario. Este está directamente relacionado con las vacunas de ARNm, es decir, Pfizer y Moderna, pero no todas las personas que se vacunen con estos viales tienen por qué presentar este síntoma. O presentarlo con la misma intensidad. Además, el dolor en el brazo vacunado se da con otras vacunas que no son contra el coronavirus.

En el caso de Moderna además es habitual presentar otro efecto secundario que se conoce como el brazo Covid. Este efecto se caracteriza por eritema, prurito, induración y dolor a la palpación. Es una reacción cutánea “retardada” ya que aparece a la semana del primer pinchazo. Aunque tiende a desaparecer a los pocos días, los expertos recomiendan acudir al médico en el caso de que persista en el tiempo.

¿Se puede hacer algo para evitar el dolor?

Para evitar el dolor, o calmarlo, hay medidas. Eso sí, son medidas a posteriori, como recordó el enfermero viral Jorge Prieto del Wanda Metropolitano,

En tal caso hay que hacerlo a posteriori. Si se presenta el dolor de brazo, entonces sí es conveniente tomar un analgésico para reducir ese efecto.