Los 12 señales para detectar el cáncer de mama: el viral de los limones que debes recordar hoy

Los 12 señales para detectar el cáncer de mama // Know your Lemmmons

El 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que se ha convertido en la principal causa de mortalidad en las mujeres en todo el mundo. De los más de 2,2 millones de casos diagnosticados en 2020, alrededor de 685.000 personas fallecieron por culpa de este tumor, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los avances en su tratamiento y los controles para su detección temprana han permitido reducir las muertes en un 40%. Sin embargo, los esfuerzos por bajar esta cifra nunca son suficientes y hay que seguir contribuyendo para bajar esta cifra. Por ello, en Europa FM creemos que hoy es un buen día para recordar el viral de los limones y las 12 señales que pueden ayudarte a identificar el cáncer de mamá.

Lo que unos limones te pueden enseñar del cáncer de mama

“Conoce tus limones. Ellos te pueden enseñar mucho sobre el cáncer de mama”. Es el lema de la campaña mundial de concienciación sobre la detección temprana de este tipo de cáncer que lanzó la diseñadora Corrine Beaumont, directora de la fundación Know Your Lemons, en 20187

“Mis abuelas Lila Beth y Sandra Kay murieron de cáncer de mama a los 40 y 60 años. A pesar de que esto fue la causa de dolor para mis familias, no hablamos realmente de la salud de los senos. Muy pocos lo hacemos, no es un tema que nos enseñen en la escuela o que busquemos”, declara.

Tras el fallecimiento de sus abuelas, que marcó un antes y un después en su vida, a Beaumont le fueron surgiendo muchas dudas respecto a esta enfermedad: “¿Qué es lo que siento en un autoexamen? ¿Cuándo debo hacerme una mamografía? ¿Tengo un mayor riesgo?”. Pero lo más curioso es que no tenía una respuesta clara para ninguna de estas preguntas.

Por este motivo, la diseñadora comenzó a informarse y se le ocurrió la idea de fotografiar objetos que actuarían como sustituto de los pechos. Probó con jarrones, conos, melones… hasta que encontró el perfecto: el limón. “Tenía un pezón, el interior parecía la anatomía del pecho y una semilla de limón representaba un bulto canceroso”, explica.

Investigó, habló con doctoras y enfermeras e, incluso, se puso en el lugar de las pacientes. Así fue como diseñó la imagen de los 12 síntomas del cáncer de mama a través de 12 limones, una fotografía que ha ayudado y sigue ayudando a miles de mujeres en el mundo. Este fue el caso de Erin Smith Chieze, a quien le diagnosticaron un tumor en fase cuatro. “Alguien compartió en Facebook una imagen de cómo se ve el cáncer de mama. En diciembre de 2015, detecté algo similar a lo que vi en la fotografía y supe de inmediato que era cáncer de mama”, contó en un post de Facebook.

La detección temprana comienza contigo // knowyourlemnos.com

El propósito de este proyecto no es otro que ayudar. “Queremos cambiar la imagen del cáncer para llegar a la gente a la que no se ha llegado con métodos actuales. Nuestro objetivo es ayudar a las mujeres a encontrar antes el cáncer de mama para poder salvar vidas”, asegura Beamount.

Los 12 limones y 12 síntomas para detectar el cáncer de mama

En la fotografía de la campaña se puede ver una huevera con 12 limones que simulan 12 senos. En cada uno de ellos, se plasman diferentes síntomas, visibles y palpables, que pueden indicar un posible cáncer de mama.

Cómo puede verse y sentirse el cáncer de mama // knowyourlemons.org

Área gruesa

Un seno puede ser menos suave o se puede notar más grueso que el otro. En un principio, podría ser algo normal, debido al ciclo menstrual o a la lactancia. No obstante, si la sensación permanece o, incluso, aumenta, podría ser un síntoma de cáncer de mama. Esto puede producirse en la parte superficial (en la piel) o a una mayor profundidad.

Hoyuelo

En ocasiones, una prenda ajustada puede provocar un hoyuelo o hendidura en el seno, aunque esta marca en la piel no es duradera. Si vemos que no se va, puede ser un síntoma de cáncer de mama.

Se puede notar, pero otras veces no. Por este motivo, los expertos aconsejan: “Un hoyuelo puede ser visto con mayor facilidad cuando levantas y bajas los brazos sobre tu cabeza y la piel del seno se mueve a la par”. Además, subrayan la importancia de tener una fuente de luz directa que ayude a proyectar sombras para mostrar las hendiduras más fácilmente.

Corteza del pezón

La corteza del pezón puede ser inofensiva, pero también una señal de cáncer de mama. “Esta se manifiesta cuando las células cancerígenas se expanden dentro del seno y viven en el pezón. Crean una costra roja o blanca que puede causar molestias y no desaparece”, indica la fundación.

Enrojecimiento de la piel o sensación de quemazón

Presentar zonas con la piel rojiza o caliente puede deberse a un eczema o al desarrollo de los senos y la lactancia. Si con el tiempo, los antibióticos o tratamientos no se ven signos de mejora, podría tratarse de un cáncer de mama inflamatorio. La organización lo explica con más detalle: “Este tipo de cáncer bloquea el flujo de los linfocitos en el seno. Esto causa inflamación y enrojecimiento, pero sin ningún abultamiento visible. También puede provocar que la mama se caliente o sensación de quemazón”.

Añaden que la piel puede volverse rosada, rojiza o morada y que es un síntoma difícil de detectar a través de una mamografía. “El cáncer de mama inflamatorio es muy agresivo y puede progresar rápidamente”, advierten.

Fluidos sospechosos

La secreción del pezón es algo común e inofensivo en la mayoría de los casos. Se suele asociar al desarrollo de los senos, infecciones, quistes o al embarazo. Sin embargo, si el fluido es transparente o contiene sangre, puede tratarse un cáncer de mama.

Dolor en la piel

El cáncer de mama a veces puede romper la piel del seno y formar una herida. La infección puede causar mal olor y supuración. Este síntoma, generalmente, va acompañado de un bulto duro y notorio.

Bulto

En ocasiones, se puede ver un bulto en la superficie del seno, aunque no siempre es cancerígeno. Muchas veces se trata de un quiste o de un tumor benigno. No obstante, no hay que bajar la guardia y es importante hacerse las pruebas necesarias. La organización apunta que, si los resultados de la mamografía o el ultrasonido no son concluyentes, se debería hacer una biopsia para determinar si es cáncer de mama.

Engrosamiento de las venas

Las venas engrosadas es uno de los síntomas más raros del cáncer de mama y se suele incluir en la categoría de “otros cambios inusuales” o “cambios en la piel”.

Desde la fundación aclaran que los vasos o venas que se ven normalmente “no son una señal de cáncer” y señalan que pueden darse cambios de este tipo con “el incremento de peso, lactancia o el síndrome de Mondor”. No obstante, alertan: “Si las venas sobresalen sin motivo, se expanden en los senos o en la clavícula, acompañados algunas veces de un brazo hinchado, podría ser señal de un tumor cancerígeno”.

Pezón hundido

Tener los pezones retraídos puede ser algo normal en la forma del seno, pero hay que tener cuidado. Si notas que el pezón se hunde, se aplana o ahueca, podría ser una señal de que se está formando un tumor cancerígeno.

Cambios en el tamaño o en la forma

Que un seno sea diferente a otro es algo común en los cuerpos. De hecho, la lactancia puede provocar una modificación en el tamaño y la forma. Sin embargo, si un pecho sufre una transformación en la talla, se aplana, se inflama o cuelga y no está relacionado directamente con el ciclo menstrual, puede ser cáncer de mama.

Piel de naranja

Cuando la piel de los senos tiene una textura similar a la de la cáscara de una naranja, es un síntoma del cáncer de mama. Esto provoca que los pechos se inflamen y se creen pequeños hoyuelos, pero no hay presencia de bultos duros. La fundación señala que la piel no siempre cambia de color.

Bulto duro

El síntoma más común del cáncer de mama es un bulto duro dentro del seno. Puede ser de cualquier tamaño y forma y normalmente no se mueve. La diseñadora, a la hora de crear la imagen, lo comparó con una semilla del limón. Desde la fundación recuerdan que “no siempre es fácil de sentir” y, por ello, las mamografías con importantes.