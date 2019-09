La OCU alerta del timo ‘Saludos de WhatsApp’ que pone en peligro la información de tu móvil

Los estafadores piensan infinitas ideas para que caigas en sus trampas y conseguir su objetivo. Por esta razón, hay que estar alerta y evitar abrir enlaces de desconocidos o con contenido sospechoso, como por ejemplo el mensaje de 'Saludos de WhatsApp'.

La OCU ha alertado de este nuevo timo a través de esta red de mensajería instantánea. "Si recibes un mensaje SMS con el texto 'Saludos de WhatsApp', ni caso.", informa y que explica que si pinchas, te piden verificar tu número de teléfono y "es un caso de phising en toda regla". Su objetivo es "controlar tu WhatsApp y acceder a tus datos, tus contactos, tus conversaciones...".

Estafa en Whatsapp / OCU

Asimismo, la Organización de Consumidores tranquiliza a aquellos que ya hayan caído en la trampa, que "no cunda el pánico si has pinchado en el enlace". Si quieres volver a recuperar WhatsApp, solamente tienes que pinchar en "verificar" y recibirás un nuevo mensaje de verificación, que sí que será el verdadero, el que has solicitado tú.